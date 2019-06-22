В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны

В День памяти и скорби в Барнауле, как и по всей стране проходят памятные мероприятия. 22 июня в 4 часа утра на Мемориале Славы состоялась традиционная акция «Свеча памяти».

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

Ранним утром на Площади Победы собрались представители Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю, ОМОНа, СОБРа, Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова, Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Совместно с представителями администрации Центрального района Барнаула они почтили память жертв Великой Отечественной войны.

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

Участники акции зажгли свечи и возложили цветы к главному монументу барнаульского Мемориала Славы.

Сегодня в кинотеатре «Мир» в рамках всероссийской акции «Великое кино Великой страны» проходит благотворительный показ фильма «Белорусский вокзал». Лента, снятая в 1971 году, посвящена подвигу защитников Отечества.

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в полдень на Булыгинско-Кировском кладбище, где захоронены воины, умершие в госпиталях, расположенных в годы Великой Отечественной войны в Барнауле, пройдут мероприятия в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти».

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

В 13 часов на площади Свободы начнется Всероссийская акция «Вахта Памяти», а в 16 часов в сквере имени Германа Титова пройдет возложение цветов к памятнику космонавту. Здесь же будет развернута выставка в рамках Всероссийского патриотического проекта «Герои, какими их не видел никто».

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ