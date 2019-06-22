2019-06-22T08:08:41+03:00
Общество

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны

22 июня в 4 часа утра участники акции зажги свечи на Мемориале Славы
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныВ Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В День памяти и скорби в Барнауле, как и по всей стране проходят памятные мероприятия. 22 июня в 4 часа утра на Мемориале Славы состоялась традиционная акция «Свеча памяти».

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

Ранним утром на Площади Победы собрались представители Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Алтайскому краю, ОМОНа, СОБРа, Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза Константина Павлюкова, Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Совместно с представителями администрации Центрального района Барнаула они почтили память жертв Великой Отечественной войны.

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

Участники акции зажгли свечи и возложили цветы к главному монументу барнаульского Мемориала Славы.

Сегодня в кинотеатре «Мир» в рамках всероссийской акции «Великое кино Великой страны» проходит благотворительный показ фильма «Белорусский вокзал». Лента, снятая в 1971 году, посвящена подвигу защитников Отечества.

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в полдень на Булыгинско-Кировском кладбище, где захоронены воины, умершие в госпиталях, расположенных в годы Великой Отечественной войны в Барнауле, пройдут мероприятия в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть памяти».

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

В 13 часов на площади Свободы начнется Всероссийская акция «Вахта Памяти», а в 16 часов в сквере имени Германа Титова пройдет возложение цветов к памятнику космонавту. Здесь же будет развернута выставка в рамках Всероссийского патриотического проекта «Герои, какими их не видел никто».

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войны Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле почтили память павших на фронтах Великой Отечественной войныФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Кидаются ножами и стульями: в Новосибирске лесбиянки-разведенки не могут поделить квартиру
Проблемы женской парочки разбирают и полицейские, и прокуратура, и суд. В непростые отношения водительницы троллейбуса и ее любовницы-кондукторши вник и корреспондент «КП»
Новости 24
«Титов-Арену» в Барнауле раскритиковали еще до открытия
В Алтайском крае растет численность и активность комаров
Спорткомплекс «Темп» закрыли в Барнауле из-за нарушений норм пожарной безопасности
В Бийске за полгода выполнили годовой план замены лифтов
В Алтайском крае поймали очередного «закладчика» наркотиков
Рысята родились в барнаульском зоопарке
Четырехкилометровая пробка образовалась на Змеиногорском тракте в Барнауле
Дома по Павловскому тракту, Малахова и Бабуркина останутся без холодной воды
Штормпрогноз передали синоптики на 22 и 23 июня 2019 года в Алтайском крае
Алтайский студотряд отличился на стройке космодрома «Восточный»
В Барнауле продлили перекрытие участков улиц Володарского и Парижской Коммуны
Уголовник обманул жителей Алтайского края на 200 тысяч рублей