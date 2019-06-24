Жемчужину Алтая сохранят от мусорного коллапса

В самом сердце Алтая находится уникальное Телецкое озеро, которое в народе называют золотым. Это самое большое и самое величественное озеро Горного Алтая. Кристально чистая вода, завораживающая красота таежных берегов и невероятная сила, исходящая от него, сделали Телецкое одним из самых известных озер России. Каждый год тысячи туристов посещают Республику Алтай для того, чтобы своими глазами увидеть его главную жемчужину.

Человеческий фактор

Пожалуй, именно сейчас Телецкое озеро переживает свое второе рождение: берега активно застраиваются комфортными базами отдыха, кругом чистота - мусора нет ни в воде, ни на побережье. Но так было не всегда.

– Десять-пятнадцать лет назад, когда Телецкое озеро начало набирать популярность у туристов, на его берегах отдыхали «дикарями», оставляя после себя горы мусора, поврежденную кострами землю. Страдало от человека и само озеро. Так не могло продолжаться, иначе экологическая катастрофа была бы неизбежна. Но на Телецкое озеро во время обратили свое внимание федеральные власти, – рассказывает старший преподаватель кафедры экономики, туризма и прикладной информатики Горно-Алтайского Государственного университета Ирина Савченко.

В декабре 2016 года Владимир Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, в том числе Телецкого озера. Президент отметил, что по всей стране необходимо «заняться уборкой загрязненных территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились окрестности многих населенных пунктов». Работа в этом направлении сейчас активно ведется – недавно врио главы Республики Алтай Олег Хорохордин поручил ускорить работы по программе сохранения Телецкого озера.

Первый федеральный транш на реализацию проекта по сохранению «природного символа России — Телецкого озера на Алтае» в сумме свыше 100 млн рублей был выделен в 2018 году. Эти средства были направлены на благоустройство набережных в селах Иогач и Артыбаш. В этом году Республике из федерального бюджета в рамках национального проекта «Экология» выделено 600 млн рублей на строительство канализационных очистных сооружений, водонапорных сетей, башен и скважин в прибрежных селах Иогач и Артыбаш.

Большие планы на будущее

Проекты по строительству водопроводных сетей и скважин в селах Иогач и Артыбаш уже получили положительное заключение, с подрядчиками заключен контракт, в ближайшее время начнутся работы, срок завершения работ по документам – 30 ноября 2019 года. Проекты на строительство канализации и очистных сооружений в этих двух селах также получили положительное заключение, в ближайшее время будет объявлен аукцион на выбор подрядчика.

– Деньги следует освоить эффективно и в срок, канализация там должна быть, для людей необходимо создать достойные условия. Тем более это Телецкое озеро, которое ежегодно посещают десятки тысяч туристов, - подчеркнул Олег Хорохордин. – Сроки выполнения работ поставлены под жесткий контроль. При этом их качество должно оставаться на высоком уровне.

Вместе с тем, работы по реабилитации Телецкого озера проходят регулярно волонтерами, профильными ведомствами. Так, в начале июня там прошли экологические акции, посвященные 35-летию ГИМС. В ходе акции от мусора было очищено 8 километров прибрежной зоны Телецкого озера. Водолазы-спасатели обследовали около 200 квадратных метров дна озера. Из воды достали ржавые металлические конструкции, шины и коряги. Такие мероприятия проводятся регулярно и будут проводиться всегда, ведь местные жители гордятся своим озером и, наравне с властью, будут делать все, чтобы сохранить его для своих потомков.

– На сегодняшний день ситуация вокруг Телецкого озера совершено другая – чистые берега и организованный отдых. С каждым годом ситуация меняется в лучшую сторону и это очень радует. Вскоре появится долгожданная набережная, которая придется по душе многочисленным туристам. Это наш прекрасный уголок Земли и мы действительно рады, что живем здесь, - заключила Савченко.

Кстати

В 1998 году Телецкое озеро было включено в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО

Цифра

Длина Телецкого озера – 78 км, ширина – 5 км. Площадь 223 кв. км, а воды в нем содержится 40 млрд. куб. м. Впадает в озеро около 70 рек и 150 временных водотоков, причем более половины всей воды дает река Чулышман.