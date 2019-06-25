Жительница Барнаула устроила в своей квартире мусорную свалку

У нормального человека от этого запаха слезятся глаза и, кажется, что тебя вот-вот вывернет наизнанку. Несколько барнаульских семей уже давно живут с этой проблемой. Они не знают, как им найти управу на соседку, которая устроила в своей квартире настоящую помойку, развела кошек, а недавно приютила большую собаку.

Адские ароматы

Обычная панельная многоэтажка на улице Шумакова, 68 ничем не отличается от других домов, кроме одной квартиры.

Когда мне впервые рассказали о ситуации по телефону, я и представить себе не мог масштабов бедствия. Как говорится, доверяй, но проверяй. Предварительно договорившись с жильцами этого дома, поехал на место.

Первый подъезд. Седьмой этаж. Поднимаюсь на лифте. Уже на лестничной площадке стоит ужасная вонь. Меня встречают люди, которые страдают от этих адских ароматов уже несколько лет. Тут же начинаю с ними беседу, но уже через минуту прошу всех спуститься этажом ниже. Воняет невыносимо!

– Бывает, я несколько раз на день себе «скорую» вызываю. Задыхаюсь, сил ужен никаких нет, – едва не плача, говорит Серфима Павловна Гинсбург.

Жильцы дома на Шумакова, 68 уже не знают к кому им обращаться из-за зловонной квартирыФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Женщине 79 лет. Она живет напротив источника этих зловоний. У нее и соседки общая секция. – Раньше я хотя бы летом от всего этого отдыхала, уезжала в сад. Сейчас все сильнее болею. Из квартиры почти не выхожу. Ладно я... Со мной внучка и правнучка живут. Мне ребенка маленького жалко. Ну разве можно дышать этим постоянно. На помойке и то не так воняет, как у нас.

Пенсионерка рассказала, что она лично обращалась за помощью в администрацию Индустриального района Барнаула, в прокуратуру. Отовсюду приходят отписки. Дескать, частная собственность. Ничем помочь не можем.

Странная Оля

Пока общался с соседями, мне все интереснее было посмотреть на злополучную квартиру. Набрав как можно больше воздуха в легкие и задержав дыхание, подошел вплотную к двери. Как меня и предупреждали, она оказалась распахнута настежь. На ней уже несколько лет, как нет замков.

Соседи предупредили, что хозяйки нет дома. Для нее в порядке вещей бросить квартиру открытой. Иногда, уходя куда-то, она подпирает дверь стулом.

Из секции видно, что квартира завалена хламом. Повсюду какие-то пакеты, бутылки, перевернутые тазы, грязные замызганные вещи, которые валяются на этих горах мусора. И действительно, здесь живут кошки. Кормят ли их, можно только догадываться. В этом ужасном беспорядке наверняка завелись мыши. Возможно, они питаются ими.

На балконе злополучной квартиры разбиты окна, что только способствует распространению зловонийФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Соседи рассказали, что хозяйку квартиры зовут Ольга и сейчас ей около 25 лет. Раньше она жила с дедушкой. Он умер примерно четыре года назад. Практически сразу после этого у Ольги случился пожар. Опять же соседи говорят, что на тот момент она уже сильно пила и запросто могла уснуть с зажженной сигаретой.

Дальше – больше. За порядком в квартире Ольга не следила вообще. По счетам не платила. В итоге ей отключили воду, также у нее не работает канализация. Соседи говорят, что она справляет нужду в ванну и все это стоит годами.

Во всем этом аду Ольга умудрилась зачать ребенка. Достоверно неизвестно, но говорят, что она бросила дочку в больнице, когда та только родилась.

Сейчас Ольга продолжает пить. В свободное от пьянки время она стоит с протянутой рукой у церкви, а недавно соседи увидели, что она продает квас из бочки недалеко от дома. Все в шоке, как ее допустили на такую работу.

Никто из жильцов злополучного дома не берется судить о психическом здоровье соседки, но к ней уже давно прилипло прозвище – странная Оля.

К сожалению, с самой Ольгой пообщаться нам так и не удалось. В этот вечер она не вернулась в свою квартиру. Пытался поискать ее у той самой церкви, но тщетно. На улице лил дождь и квасом во всей округе никто не торговал.

Крик души

Под квартирой Ольги живет семья с двумя детьми.

– Пожалуйста, только не пишите нашу фамилию. Нам просто стыдно, что мы могли вляпаться в такую историю, – говорит моя новая собеседница. – Мы в ипотеку квартиру купили в 2015 году. Буквально два месяца прожили, пожар над нами случился. Естественно, нас залило водой. После этого соседка сверху запустили квартиру до нечеловеческих условий. У нас чуть ли не каждый день фекалии с потолка текут. Только заходим к себе и тут же на потолок смотрим, где на этот раз протекло. У нас двое детей. Мальчику 8 лет, а дочке 3 года. Помогите, нам, пожалуйста, мы уже не знаем к кому обращаться!

Люди пытались продать проблемные квартиры, но их никто не берет даже по заниженной стоимостиФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Еще одни соседи, которые живут через стенку с Ольгой, пожаловались, что уже несколько лет элементарно не могут открыть окна, чтобы проветрить свою квартиру, опять же из-за зловонных запахов.

Находясь в собственных квартирах, десятки людей оказались настоящими заложниками ситуации. Кто-то даже пытался продать свое жилье по заниженной стоимости, но как только потенциальные покупатели узнавали о том, какой сюрприз их ожидает, зажимали носы и как можно быстрее уносили ноги. А вы говорите – столица мира…