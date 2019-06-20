К Владимиру Путину обратились с вопросом о росте цен на авиационное топливо на Алтае

Президенту Владимиру Путину во время прямой линии 20 июня 2019 года задали вопрос о росте цен на авиационное топливо.

-В аэропорту установили новое аэронавигационное оборудование. Теперь здесь могут приземляться и взлетать все типы средне-магистральных самолетов. На стоянке стоит Sukhoi Superjet 100. Это чартер крупнейших российский компаний. Здесь также на стоянке и маленький самолетик малой авиации. В унылые дни, на стоянке, бывает все заполнено. Сейчас открылось сразу несколько направлений, люди охотно летят на Алтай. Это сделано, прежде всего, в интересах турбизнеса. Каждый год открываются новые направления, и теперь россияне, которые мечтали попасть в Таиланд, наконец-то могут восполнить мечту. В 2011 году, когда открылся аэропорт, поток был 1 млн 350 тысяч человек, теперь он составляет два млн человек. Сейчас июнь, вся долина вдоль турбазы забита, все хотят прилететь и впитать солнечные лучи Алтая. Для местных жителей это, прежде всего, новые рабочие места и зарплаты. Но возникает вопрос: почему растут цены на авиатопливо, - спросили у Владимира Путина.

В этом году из аэропорта в Горно-Алтайске открылись новые направления: Екатеринбург, Казань, Москва, Новосибирск, Красноярск. О развитии авиации мечтают многие.

- Что касается этого аэропорта,он строился по моему прямому указанию, потому что ранее летать в Горно-Алтайск можно было только через Барнаул. Конечно, это никак не способствовало развитию туристического потенциала. Но он там просто колоссальный, огромный. И мне было очень приятно услышать, что туристический поток там увеличился в разы. Это то, чего мы и хотели добиться. Но что касается перевозок в целом,их количество растет. А вот в том, что непомерно растут тарифы на авиационные билеты, ничего хорошего нет. Правительство, конечно, предпринимает необходимые шаги. Мы сохранили размер НДС на все авиационные перевозки, в том числе через Москву, - отметил президент.

Кроме того, по мнению Владимира Путина, возникли и другие проблемы.

- Они связаны прежде всего с затратами обслуживания самолета в аэропортах. Одна из основных проблем, на мой взгляд, это стоимость авиационного керосина. Проблема , действительно, существует. Возникла она из того, что мы начали осуществлять «налоговый маневр». Мы начали отказываться от экспорта госпошлин на нефтепродукты, заменять эту меру на повышение налога на добычу полезных ископаемых. Чтобы компенсировать компаниям возможные потери и стабилизировать рынок, было принято решение об обратном акцизе, то есть деньги, которые получают на скважине, было решено частично передавать нашим переработчикам нефтепродуктов и таким образом стабилизировать ситуацию на рынке моторного топлива: дизеля и бензина. К сожалению, этого оказалось недостаточно, поэтому правительство должно в ручном режиме решать проблемы, связанные с ростом цен на топливо, - добавил президент.

Еще один механизм был разработан для решения данной проблемы.

- Он заключается в том, что компаниям возвращается часть средств, которые они не дополучили, от того, что могли бы заработать, если бы реализовывали нефтепродукты на внешнем рынке. В этом году была запланирована цена отсечения - 55 долларов за баррель, разница будет компенсироваться из бюджета. А если она упадет, то нефтяные компании должны будут вернуть разницу в бюджет, а бюджет - в соответствующую структуру. Проблема в том, что в эти меры стабилизации на внутреннем рынке не включили авиационный керосин. Цена в прошлом году скакнула на 9,5% на авиационное топливо, соответственно, это повлияло на авиабилеты. Раньше такого не было, обычно рост составлял где-то 2% в год. Это явное упущение, и оно должно быть немедленно исправлено, - сказал Путин.

Кстати

Буквально накануне, 19 июня, из аэропорта Горно-Алтайска улетала группа комментаторов «Матч ТВ». Коллеги с главного спортивного телеканала страны впервые побывали на Алтае, чтобы поделиться опытом со своими коллегами и студентами, которые только собираются связать свою жизнь со спортивной журналистикой. Также они приняли участие в мини-футбольном турнире, а после этого отправились в Республику Алтай, чтобы насладиться местными красотами.

Комментатор «Матч ТВ» Михаил Меламед поделился своим мнением по поводу увиденного в аэропорту Горно-Алтайска:

– Мы с коллегами жили на турбазе, которая находится в 350-ти километрах от Барнаула, где и прошли все основные мероприятия. После этого ребята на два дня поехали в Горный Алтай. Мы заранее продумали, что коллегам удобнее будет улететь в Москву из Горно-Алтайска, в противном случае, им пришлось бы дополнительно потратить не меньше четырех часов на дорогу до Барнаула. Кроме того это и финансовые затраты: доехать от Барнаула до Горно-Алтайска в один конец стоит около 800 рублей.

По-моему, тот факт, что в Горно-Алтайске появился новый уютный и современный аэропорт, это очевидный плюс для развития внутреннего туризма.