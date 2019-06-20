2019-06-20T10:06:14+03:00
Общество

Разве тут до тракторов: самые красивые барышни-крестьянки «Дня Сибирского поля-2019»

В коротких платьях и на шпильках девушки затмили выставку сельхозтехники
Дарья САВЕНКО
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Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ
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Красивые девушки негласно становятся украшением любого мероприятия, будь то конкурс красоты или сельскохозяйственный праздник. Вот и на празднике «День сибирского поля-2019», который в настоящий момент проходит под Барнаулом, центром притяжения стали не элитные комбайны и трактора, а бесконечно длинные ноги красавец.

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019». Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ

В летних платьях и на высоких каблуках жгучие девушки танцевали на сене. И если бы хоть одна не удержалась, ее наверняка подхватил один из зрителей мужского пола. Развлекали гостей и девицы в скромных русских народных костюмах. В эти у многих на аватарке появились фотки с барышнями-крестьянками с Дня сибирского поля.

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019». Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019». Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ

Кстати, сегодня последний день работы «Дня сибирского поля», но при желании вы еще успеете посетить праздник, тем более погода благоволит.

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019». Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019». Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019». Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019». Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019». Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019». Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019». Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019». Фото: Олег УКЛАДОВ

Девушки на празднике «День сибирского поля-2019».Фото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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