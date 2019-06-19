Рождественские чтения 2019: самые интересные события литературного фестиваля
С 20 по 22 июня в Барнауле и Косихинском районе края пройдет литературный фестиваль Роберта Рождественского. В этом году почетными гостями фестиваля станут заслуженные артисты России Евгений Дятлов и Алена Свиридова, которые примут участие в основных мероприятиях фестиваля, а также дадут сольные концерты (19 и 20 июня в Государственной филармонии Алтайского края).
Программа
19 июня
18.30 - Концерт заслуженного артиста России Евгения Дятлова Место проведения: Филармония Алтайского края (ул. Ползунова, 35)
20 июня
10.00 - Открытие Межрегионального семинара молодых литераторов. Место проведения: база на озере Красилово, Косихинский район
18.00 - Концерт заслуженной артистки России Алёны Свиридовой. Место проведения: Филармония Алтайского края (ул. Ползунова, 35)
21 июня: Барнаул
В 15.00 - Открытие фестиваля. Презентация книг, открытие выставки «От сердца. От руки». Место проведения: Государственный музей истории литературы, искусства, Барнаул, ул. Л. Толстого, 2
В 18.30 – Концерт «Вдруг на бегу остановиться…» с участием заслуженных артистов России Евгения Дятлова и Алёны Свиридовой, вокального ансамбля Павла Шаромова (Новосибирская областная филармония), симфонического оркестра Государственной филармонии Алтайского края. Место проведения: площадка перед Театром драмы, ул. Молодежная, 15
22 июня: Косиха
10.00 – 18.00 - Экскурсии по Мемориальному музею Р.И. Рождественского, Косихинской модельной мемориальной районной библиотеке им. Р.И. Рождественского, Косихинскому районному краеведческому музею Выставка пленэрных этюдов алтайских художников «Малая планета 5360 Рождественский»
12.00 - Межрайонный песенный фестиваль «Песни главные есть в судьбе любой» (Яр любви)
12.30 - Поэтический фестиваль «Надо собственной жизнью доказать свои стихи». Фестиваль национальных культур «Я, ты, он, она - вместе дружная семья!». Работа игровых площадок. (Яр любви)
16.00 - Концертная программа с участием заслуженных артистов России Алены Свиридовой и Евгения Дятлова. Яр любви
20.00 - Народное гуляние «Вся жизнь впереди» с участием вокально-инструментального ансамбля «Фаэтон» , г.Томск и ансамбля песни и танца ЗАТО Сибирский «Солдаты удачи». Яр любви
23.00 - Праздничный салют (Яр любви)
Кстати
Тематические игровые площадки фестиваля:
1. «Блюда семьи Рождественских»
2. «Любояры»
3. «Коммуна «Майское утро»
4. ЭЦТННК «WEIZENFELD»
5. Театральное Арт-кафе
6. «Причал «Знатная ушица»
7. Ремесленная мастерская
8. «Медовый рай»
9. «Скатерть -самобранка»
10. «Юбилейная» «Косихинскому району 95 лет»
11. Лавка художника
12. Воинская слава России
13. Украинская национальная площадка «Варенички»
14. Спортивная площадка (теннис, волейбол, шашки, шахматы)
15. В гостях у Матрешек
16. Музейный квартал
17. Литературный перекресток
ИСТОЧНИК KP.RU