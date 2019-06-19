Спасатели вызволили из западни пятерых утят

Алтайские спасатели, как Чип и Дейл, которые спешат на помощь, вызволили из беды пятерых утят. Птенцы провалились в щель между весами на сельхозпредприятии в районе поселка Лебяжье под Барнаулом.

14 мая сотрудники предприятия услышали обеспокоенное кряканье матери-утки. Та ходила кругами, искала своих утят, но потом, видимо, смирившись с утратой, ушла. Ближе к вечеру сотрудники услышали писк самих утят – он раздавался из углубления – и поняли в чем дело. Достать их самим не получилось, поэтому сотрудники обратились к спасателям.

- Мы всегда выезжаем на вызовы, когда речь идет о реальной угрозе жизни животных. Допустим, кошка на дереве – это не наш профиль. Она покричит немного, а потом сама спустится. Согласитесь, еще никто никогда не видел скелет кота, которого собаки загнали на дерево, а он так и не смог спуститься, - рассказал начальник аварийно-спасательного формирования МКУ «Управление по делам ГО и ЧС по Барнаулу» Александр Ворсин.

В итоге спасатели сняли решетку и вызволили утят. После этого их возвратили матери. Та сначала как-будто бы и не узнала собственный выводок, но потом радостно крякнула и приняла молодняк под крыло.

Кстати, это не единственное доброе дело алтайских спасателей – недавно был случай, сотрудники достали и коллектора глубиной 12 метров щенка. Тот провалился туда и жалобно скулил.

Щенок провалился в трубу. Фото спасателей.

- Не бросать же бедолагу погибать. Выбрали сотрудники постройнее, чтобы пролез, застраховали и спустили. Щенок живой и здоровый – его достали и вернули хозяину, - поделился Ворсин.