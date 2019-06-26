2019-06-26T13:12:46+03:00
Общество

Без очередей, чиновников и коррупции

Специалисты уверены, благодаря электронным услугам ее станет меньше
Анна СЕМИНА
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Противодействие коррупции является одной из целей создания МФЦПротиводействие коррупции является одной из целей создания МФЦ
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Коррупция в мире и в России есть. Где-то она сильнее, где-то менее выражена. Порой ее провоцируют сами граждане при получении государственной или муниципальной услуги для себя или для своего бизнеса. Хотя доля вины другой стороны этого «финансового союза» тоже, несомненно, есть.

Человеческие барьеры

Что же провоцирует людей? Иногда это необходимость ускорить какой-то процесс, иногда - огромные очереди и бесконечное хождение по разным кабинетам в попытке что-то оформить или получить, а может, просто поставить подпись или печать.

Для того чтобы исключить возможность дать, а с другой стороны - взять, и создают специальные организации-барьеры. С определенной точки зрения - это известные многим МФЦ - многофункциональные центры. Сейчас в Алтайском крае работает 70 таких филиалов. По сути, они принимают от жителей региона документы и заявления и передают их в нужные ведомства и инстанции. Как результат – из цепочки исключается личное взаимодействие чиновника с клиентом. А вот сам специалист МФЦ уже никак не может повлиять на скорость оформления (сроки строго регламентированы) и прочее. Соответственно, пропадает всяческая возможность для коррупционной составляющей.

- Противодействие коррупции при предоставлении государственных и муниципальных услуг является одной из целей создания МФЦ. Этому способствуют созданные в центре условия - обслуживание заявителей с помощью электронной системы управления очередью, функционирование автоматизированной информационной системы, предоставление подробной информации о порядке оказания услуги, исключение личного контакта заявителя с представителями органов власти при получении услуг в многофункциональном центре, - говорит заместитель директора краевого автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края» по правовым вопросам Юлия Кузнецова.

Строгий порядок электронной записи

Специалисты в сфере противодействия коррупции также отмечают, что благодаря тому, что для получения многих услуг теперь можно записаться удаленно (через портал «Госуслуги»), к примеру, будущие предприниматели могут избавиться от административных барьеров. Попасть на прием в МФЦ тоже можно, записавшись через сайт многофункционального центра. Сам прием заявителя ведется исключительно по электронной очереди, и перескочить ее не получится, так как прием осуществляется исключительно по талонам. Передать их или перепродать невозможно - система фиксирует Ф.И.О. клиента.

- Работа сотрудников многофункционального центра нацелена на качественное и комфортное обслуживание заявителей. Мы идем в правильном направлении, выполняя директивы Правительства РФ по снижению административных барьеров и повышению доступности оказания услуг, по устранению рисков коррупционной направленности, ликвидации рынка посреднических услуг при предоставлении государственных и муниципальных услуг, - отмечает Юлия Евгеньевна.

Полезные телефоны

Телефон доверия Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю: (3852) 29-80-94 (круглосуточно)

Телефон доверия УФСБ по Алтайскому краю: (3852) 63-81-55 (круглосуточно)

Телефон доверия ГУ МВД России по Алтайскому краю: (3852) 63-03-15 (круглосуточно)

ИСТОЧНИК KP.RU

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