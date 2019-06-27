Барнаульцев приглашают на бесплатные уличные тренировки

В Барнауле реализуется традиционный проект «Летний дворовый инструктор». Всего в городе работает 27 площадок. Новинкой этого года стало то, что принять активное участие в проекте могут абсолютно все желающие, без каких-либо ограничений по возрасту.

В этом сезоне в программу занятий входят оздоровительные методики, общая физическая подготовка, игровые виды спорта, спортивные эстафеты. Чтобы заниматься было еще интереснее, между площадками запланированы многочисленные соревнования и конкурсы.

Традиционно к участию в проекте привлекаются дети, которые попали в поле зрения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Самые массовые по посещаемости площадки уже не первый год разворачивают в Парке спорта Алексея Смертина. Все желающие могут совершенно бесплатно заниматься здесь по нескольким направлениям: функциональный тренинг, Work Out, Strong by Zumba, Social dance, кросс-тренинг, йога, настольный теннис.

Помимо тренировок для участников этих площадок подготовлены образовательные блоки, которые ведут известные жители Барнаула.

Как рассказала заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту Светлана Гусева, тренерами в рамках проекта «Летний дворовый инструктор» работают только квалифицированные специалисты. Чаще всего это учителя физической культуры, тренеры ДЮСШ или действующие профессиональные спортсмены.

Перед тренерским составом поставлена задача – подобрать индивидуальный подход к каждому, кто проявит интерес к проекту.

В этом году больше всего площадок организовано в Индустриальном районе Барнаула. На базе стадиона школы №133 на улице 280-летия Барнаула занятия проводит один из лучших игроков планеты, лучший нападающий чемпионата России, игрок команды футболистов-ампутантов «Динамо-Алтай» Дмитрий Удалов.

Желающие бесплатно заниматься фитнесом и пауэрлифтингом могут посещать площадку по адресу: ул. Приречная, 9. В этом году она работает в новом формате. Занятия проводятся три раза в неделю.

Проект «Летний дворовый инструктор» охватил и пригород Барнаула. Во Власихе организована спортивная площадка по адресу: ул. Строительная, 22. В поселке Новомихайловка занятия проходят на построенной в прошлом году воллейбольно-басктбольной площадке около школы № 109.

В микрорайоне Новосиликатном занятия проходят на стадионе школы №118.

Начальника Новосиликатного территориального управления Галина Цуканова рассказала, что перенос площадки с футбольного поля «Березовая роща» на школьный стадион позволит привлечь больше детей и подростков для участия в проекте.

Практика показывает, что все больше барнаульцев стремятся к регулярным занятиям физической культурой и спортом, тем более в нашем городе это вполне доступно.