«Ребенок находился один в машине более двух часов»: а где была мать?

В социальных сетях появилась видеозапись спасения маленького ребенка из автомобиля возле барнаульского торгового центра. Как писал паблик «Инцидент Барнаул», малыш оказался заблокирован в машине. Люди рядом, как могли, развлекали малыша через стекло, чтобы тот не плакал. Спасателям пришлось разбить окно, чтобы вызволить ребенка.

На парковке у ТЦ Гипермаркет Алтай ребенок оказался заперт в автомобиле (Инцидент Барнаул).

Пользователи сетей обвинили родителей в том, что они оставили малыша без присмотра.

- Ребёнок находился один в машине более двух часов, пока его мать выбирала мебель в ТЦ «Алтай». Я работаю через дорогу и, когда увидели, что спасатели проехали, мы посмотрели по камерам, в 11.00 машина приехала, а в 13.00 уже была шумиха, - написал в сетях Артем Клён.

Однако, как рассказали спасатели управления ГО и ЧС Барнула, мать все это время находилась рядом с малышом. Вызволили его за считанные минуты.

- Ребенку около полутора лет, как рассказала мама, он плакал, и она дала ему ключи от машины, чтобы отвлечь. Пока она обходила автомобиль, чтобы сесть на водительское место, ребенок нажал на кнопку, и двери оказались заблокированы. Было два варианта – отжать дверь или разбить окно. Совместно с мамой решили, что важно быстрее вызволить малыша. Претензий к спасателям у нее нет, - рассказал начальник аварийно-спасательного формирования МКУ «Управление по делам ГО и ЧС по Барнаулу» Александр Ворсин.

Это, кстати, достаточно распространенное явления, когда дети оказываются запертыми в машине. Спасатели городской службы только в этом году выезжали четыре раза на подобные вызовы, это не учитывая тех случаев, которыми занимаются спасатели регионального МЧС. Чаще всего это происходит случайно, а не из-за беспечности родителей.

- Шесть с половиной лет назад зимой вышла с ребенком из поликлиники, когда пристегивала кресло на заднем сиденье, ключи выпали из кармана на пол. Сигналка блокирует замки через минуту, если не открывать передние двери. Пока обходила машину, сработали замки. Ключи внутри, и семимесячный ребенок тоже. Разбивать окно и пугать и без того испуганного ребенка не решилась. Больше получаса ждала, пока приедут и откроют. Так что хаять родителей, не зная ситуации, не стоит, - написала в ВК Анна Лиханова.