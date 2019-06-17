Новостройки в Барнауле заметно подорожают в ближайшее время

С приходом лета ситуация на рынке недвижимости, как правило, затихает, но только не в этот раз. Уже с 1 июля 2019 года вступит в силу новое законодательство и застройщики перейдут на эскроу-счета. Для обычных людей это обернется существенным повышением цен на первичном рынке.

Удар по кошельку

Барнаул не отстает от общероссийских тенденций. Как отмечают эксперты, в целом рынок стабилен, но отмечается повышенный спрос на «первичку». Если вы планировали купить квартиру в новостройках, то делайте это как можно быстрее.

– После 1 июля ожидается кардинальное повышение цен от 15 до 30%. Это объясняется введением эскроу-счетов и проектным финансированием. После изменений в законодательстве на застройщиков ляжет дополнительная нагрузка со стороны кредитных организаций, – комментирует председатель комитета предпринимательства в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты Марина Ракина.

Вместе с тем, эксперты прогнозируют, что не так резко, но в любом случае заметное подорожание новостроек отразится на повышении цен и на вторичном рынке.

– На рынке вторичной недвижимости практически не стало торга. Еще недавно ценник на среднестатистическую квартиру можно было сбить на 200 тысяч, сейчас торг составляет не более 50 тысяч рублей, – продолжает рассказывать Марина Ракина.

В настоящее время строительство жилья в Барнауле ведется достаточно интенсивными темпами. Многие крупные застройщики, как правило, опережают сроки строительства и досрочно сдают жилье в эксплуатацию. Срок средней стройки занимает от полутора до двух лет. Застройщики сделали все, чтобы получить как можно больше участков под строительство и ввести как можно больше жилья, еще до вступления в силу нового законодательства. Только на текущий момент в Барнауле строится около 80 многоквартирных жилых домов.

Ипотека как единственный шанс

По некоторым данным 80% квартир в Барнауле покупается за счет ипотечных средств. Нередко люди заранее покупают жилье для детей, или просто вкладывают накопления в недвижимость. Текущая ситуация не позволяет сдавать ипотечную квартиру в аренду так, чтобы арендатор полностью покрывал ипотечный платеж и услуги ЖКХ. В целом ситуация на рынке аренды недвижимости такая, что предложение превышает спрос, а это отражается на цене в сторону понижения. Если хорошо поискать, можно снять однокомнатную квартиру в новостройке за 8-10 тысяч рублей.

– Жители Алтайского края предпочитают брать кредиты на небольшие по площади квартиры, от 25 до 40 квадратных метров. Это подтверждается средним чеком по ипотеке, причём в нашем регионе он самый низкий в Сибири, – говорит начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Алтайского отделения 8644 ПАО Сбербанк Артем Бобров.

– По количеству заявок на ипотечные кредиты ситуация неоднозначная – если в марте-апреле мы наблюдали рост порядка 14-15% относительно предыдущего месяца, то в мае-июне традиционный период затишья. Буквально в конце прошлого месяца произошло снижение ипотечных ставок от 0,3 до 0,6% по базовым программам кредитования. Это несколько разбудило рынок.

По словам Артема Боброва на последней неделе мая наблюдался всплеск заявок на ипотечные кредиты. Кроме этого Сбербанк улучшил условия по программе ипотеки с господдержкой.

– Как будет дальше меняться ситуация на рынке – вопрос сложный, – отмечает эксперт. – Все будет зависеть от ряда факторов, в частности от ключевой ставки ЦБ, которая будет напрямую влиять на фиксацию тарифа по кредитам, и от интенсивности внедрения изменений на рынке в связи с реализацией схемы эскроу.

В целом доходы населения Алтайского края по-прежнему оставляют желать лучшего и для подавляющего большинства жителей региона именно ипотека – единственный шанс обзавестись собственным жильем.