Проверь себя: Топ-5 самых распространенных недостатков речи

Наша речь – это главный инструмент воздействия на окружающих, а чтобы им виртуозно владеть – нужны тренировки. Этот навык необходим не только людям «говорящих» профессий. Четкая, внятная и понятная для окружающих речь не помешает никому.

Поставить правильное произношение звуков можно даже взрослому человеку, но в таком возрасте его сложнее автоматизировать. Необходима большая и постоянная работа над собой. Вместе с педагогом по сценической речи Еленой Булгаковой «Комсомолка» разобрала самые распространенные ошибки, и для каждой подобрала упражнение.

Тембр

К недостаткам тембра относят – тихие, высокие, скрипучие и осипшие голоса. Как монотонные и невыразительные, так и писклявые голоса очень сложно воспринимаются окружающие. К первым приходится очень сильно прислушиваться, и они действуют усыпляюще на слушателей. Наверняка у каждого был такой преподаватель, на лекциях которого было сложно не уснуть. И чаще всего в таких случаях дело было не в материале, а именно в невыразительном голосе говорящего.

А вот в случае со скрипучим или осипшим голосом нужно сначала пройти консультацию фониатра. Врач должен определить состояние голосовых связок. Во всех остальных случаях помогут дыхательные упражнения. Потому, что когда мы умеем звучать на дыхании (звучание на опоре), то мы даем отдыхать голосовым связкам. Также звучать правильно могут мешать зажимы мышц шеи, плечевого пояса, затылка – они дают поджатый голос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/714505" frameborder="0"></iframe> Упражнение на дыхание.

Зажатая челюсть и губы

Это тот случай, когда люди в прямом смысле разговаривают сквозь зубы. Из-за этого пропадают все гласные, потому что они закрыты челюстью, как в капкане.

- Тогда получается, что человек что-то мямлит себе под нос. Ну и в принципе вялость мышц артикуляционного аппарата ведет к тому, что речь становится неразборчивой, невнятной, половина звуков съедается, получается такая «каша во рту». Такого человека постоянно хочется переспросить, а если становится неудобно, то мы додумываем то, что он сказал, - говорит Елена Булгакова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/714503" frameborder="0"></iframe> Зажатая челюсть.

Носовой звук

Гнусавый голос получается, когда нёбо вялое, потому что оно опущено и не работает. Таким образом, звук перекрывается и уходит в нос. В отдельных случаях бывает, что у человека какие-то проблемы с носовыми пазухами, тогда необходима консультация лор врача.

- Но как по моей практике, чаще всего все решается упражнениями, - поясняет педагог по сценической речи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/714494" frameborder="0"></iframe> Носовой звук.

Нарушение дикции

Причин неправильного произношения некоторых букв несколько. Это неправильная работа мышц языка и губ, и врожденные особенности. Например, из-за короткой уздечки можно не выговаривать «р». Потому что она не дает языку подняться наверх и вибрировать как нужно. Обычно в этом случае ее подрезают, либо растягивают, опять же, специальными упражнениями. Другой пример, когда у ребенка все хорошо, а вот у родителей есть проблемы с произношением. Малыш все копирует с взрослых и получается, что если они не произносят какую-то букву правильно, то и ребенок начнет ее «проглатывать». В таком случае тренироваться нужно всем и здесь лучше всего помогут упражнения с пробкой во рту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/714497" frameborder="0"></iframe> Упражнение с пробкой.

Мещанская грация

Мещанская грация – это на профессиональном сленге нарушение произношения мягких «д» и «т». Это когда человек вместо «ть» произносит «тц», а «дь» звучит у него как «дз». Такие ошибки прорабатываются комплексно.

- Нужно тренировать мышцы языка, чтобы они хорошо работали, а потом объяснять, как он правильно прилепляется, - добавляет барнаульский специалист.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/714501" frameborder="0"></iframe> Мещанская грация.

И конечно, чтобы достичь результата и исправить все ошибки в произношении, нужно заниматься минимум 3 раза в неделю. Но лучше всего уделять этого 5-10 минут каждый день.