2019-06-13T06:07:29+03:00
Общество

Взгляни на звездное небо: Огромные планеты Юпитер и Сатурн видны жителям Барнаула

А еще голубые и белые метеоры потока Лириды
Дарья САВЕНКО
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Любой желающий может ясно увидеть поток Лириды, Юпитер и Сатурн.Любой желающий может ясно увидеть поток Лириды, Юпитер и Сатурн.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Сразу два прекрасных небесных явления могут наблюдать жители Барнаула невооруженным взглядом – восхождение двух газовых гигантов – Юпитера и Сатурна, а также падающие голубые и белые метеоры потока Лириды.

Как рассказала старший научный сотрудник Барнаульского планетария Наталья Ненахова, именно сейчас любой желающий, независимо от того, живет он в городе или в деревне, может ясно увидеть поток Лириды и две планеты.

– Лириды – это повторяющийся от года в год поток, который продолжится до 21 июня – дня летнего солнцестояния. Максимальное число метеоров – до 50 в час – мы сможем увидеть ночью 17 мая. Конечно, он не такой активный, как, например, поток Персеиды, у которого насчитывается до 120 метеоритов ежечасно, – рассказывает собеседница. – Но поток Лириды по-своему красив. Он образуется в древнем созвездии Лиры, которые получило свое название от музыкального инструмента. Белые и голубые метеоры наблюдать нужно именно там.

По словам Натальи, созвездие Лиры находиться рядом с такими знакомыми созвездиями Геркулес, Змееносец, Лебедь, поэтому найти его не составит труда.

Вместе с тем, сейчас на звездном небе можно увидеть яркие планеты – Юпитер и Сатурн. Благоприятные условия для наблюдения продолжатся до середины августа.

– На небе открывается шикарный вид на Юпитер и Сатурн. Двух великанов можно наблюдать невооруженным глазом. На звездном небе они – огромные немигающие звезды. Юпитер восходит над горизонтом и занимает хорошее южное положение, а недалеко от него – Сатурн. Особо выразительная картина для наблюдения будет в ночь с 16 на 17 июня. Для того чтобы увидеть обе планеты, нужно смотреть на южный, юго-западный горизонт после полуночи и до четырех утра, – заключила собеседница.

ИСТОЧНИК KP.RU

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