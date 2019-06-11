Почти 100 алтайских предприятий включаются в реализацию нацпроекта

В Алтайском крае с начала 2019 года реализуется национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости». Целью данного проекта является распространение знаний в области повышения производительности труда, стимулирование интереса к повышению производительности труда со стороны предприятий. Участники смогут получить льготное финансирование из Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 млн рублей на пять лет под 1%.

Воспользоваться преференциями смогут средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики.Фото: Олег УКЛАДОВ

Воспользоваться преференциями смогут средние и крупные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики с выручкой свыше 400 млн рублей с долей иностранного участия в уставном капитале не более 25%. Адресная поддержка предприятий, отвечающих этим критериям, позволит повысить производительность труда до 30% к 2024 году на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не менее 5% в год, при этом, не сокращая трудовые ресурсы.

За пять лет реализации проекта в Алтайском крае предполагается привлечь 98 предприятий различных видов деятельности, чья годовая выручка составляет более 400 млн рублей. На сегодняшний день подано 28 заявок.

В первую волну в данную программу вошли два предприятия.Фото: Олег УКЛАДОВ

В феврале и мае текущего года эксперты проекта посетили производственные площадки 20 алтайских предприятий. В первую волну в данную программу вошли два предприятия – ООО «Сибэнергомаш-БКЗ», обеспечивающее оборудованием крупные тепловые электростанции, объекты металлургии, нефтехимии и других отраслей, а также ООО «ПО «Межрегионэнергосервис», специализирующееся на деятельности в области сварочного оборудования. На данных предприятиях были созданы рабочие группы, к которым, кстати, привлечены кураторы проекта от федерального Центра компетенций. Кроме того, на предприятиях ведется активная работа по внедрению механизмов повышения производительности труда и «бережливого производства» на выбранном пилотном потоке.

С начала июня текущего года в программу поэтапно вошли ещё четыре организации.Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала июня текущего года в программу поэтапно вошли ещё четыре организации – ЗАО «Редукционные охладительные установки» (трубы и трубопроводная арматура), ООО «Зиас Машинери» (обработка листового металла), ООО «Ренессанс Косметик» (производство бытовой химии и косметики), ООО «Железобетонные изделия Сибири» (плиты, колонны, блоки, лестницы). Следующие этапы запланированы на сентябрь и декабрь текущего года.

Работа экспертов для предприятий ведется на безвозмездной основе.Фото: Олег УКЛАДОВ

С 17 июня на этих предприятиях начнется полноценная работа по устранению потерь и оптимизации процессов на выбранном пилотном участке в соответствии с концепцией бережливого производства. Работа экспертов для предприятий ведется на безвозмездной основе.

Как отметил министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин, включение предприятий региона в национальный проект придаст дополнительный импульс их развитию. Специалисты Федерального центра компетенций обучат персонал механизмам «бережливого производства», помогут внедрить лучшие практики и прогрессивные методики в организацию работы предприятия, что позволит оптимизировать затраты предприятий и повысить эффективность их работы.

«Главный ресурс «Федерального центра компетенций в сфере производительности труда» – это специалисты с опытом создания и совершенствования производственных систем в крупных российских и мировых компаниях. Рост производительности труда участников не менее чем на 30% - это результат совершенствования производственных процессов, эффективного использования внутренних резервов, устранения потерь (действий, которые потребляют ресурсы, но не добавляют ценности продукта/ услуги для клиента). Одна из задач ФЦК – подготовка подобных экспертов в регионах. Всего до 2024 года мы планируем обучить 23 тысячи специалистов по производственной системе в стране, в Алтайском крае – более 900 человек из числа сотрудников предприятий и экспертов Регионального центра компетенций (РЦК), который продолжит работать над развитием культуры и внедрением инструментов бережливого производства в регионе», - рассказал генеральный директор центра Николай Соломон.

Специалисты научат рационально использовать имеющиеся резервы».Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, по словам Николая Соломона, первочередная задача центра – «навести порядок на предприятиях». Специалисты научат рационально использовать имеющиеся резервы».

«Часто предприниматели даже не подозревают, как много ресурсов, которые можно направить на развитие, они теряют впустую. Модернизация и техническое перевооружение – следующий шаг для компаний с уже выстроенной производственной системой. Такая мера в рамках нацпроекта предусмотрена», - добавил он.

Справка КП

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 миллионов рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство). Главный целевой показатель нацпроекта - ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики. Его планируется довести c 1,4% в 2018 году до 5% в 2024 году. Для этого необходимо подать соответствующую заявку на сайте производительность.рф.