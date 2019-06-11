Дама в белом пыталась спрыгнуть с моста в бурлящую горную реку

Девушка в развивающемся белом платье пыталась сброситься со «Старого айского моста» в бурлящую Катунь. Однако бдительный молодой мужчина успел предотвратить опасную ситуацию. Животрепещущее видео от 6 июня выложено на странице ayskiymost в Инстаграме.

ayskiymost А что вам мешает жить?

Действие происходит очень рано - в 5.55 утра. На нем видно, как девушка, бросив рядом сумку, медленно карабкается на ограждение моста. Движения осторожные, она явно не хочет сразу броситься в «омут с головой», как будто еще размышляет. Когда девушка перешагивает через ограду, ее слегка качает, кажется, что она вот-вот свалится в воду. Однако задерживается и пытается балансировать на ограде. В этот момент к ней на бешеной скорости подлетел парень, схватил ее в охапку и стащил вниз на безопасное место. Девушка при этом сопротивляется, но не сильно. Мужчина крепко ее удерживает, не позволяя повторить поступок.

Владимир Михайлов, инструктор «Старого айского моста», рассказал, что прогуливался по мосту, когда увидел девушку. По его словам, ей около 30 лет и, скорее всего, она была в алкогольном опьянении. Когда он стащил ее с ограды, она еще несколько раз попыталась повторить свой поступок, выкрикивая, что не хочет жить, и он не имеет права ее трогать. Однако парень проявил настойчивость и силой вытащил ее за пределы моста, подальше от реки. На твердой земле девушка успокоилась и поплелась от реки в сторону.

Что сподвигло девушку на раннее купание в Катуни с моста, пока неизвестно. Но многие находят очень символичным, что она одета в белое платье, поскольку «Старый айский мост» считается излюбленным местом для прогулок и фотосессий молодоженов. Здесь молодые крепят замки в качестве символа вечной любви и обещают друг другу преданность до гробовой доски.