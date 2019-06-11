Полпред СФО Сергей Меняйло на АТР: Будьте дерзкими, мыслите нестандартно

В Алтайском крае в 11-й раз проходит крупный управленческий форум «Алтай. Территория развития». В этом году он собрал свыше 1,5 тысяч человек из разных уголков России.

Фото: Сергей Кулыгин

Почетными гостями форума стали полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, а также депутаты комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Форум собрал свыше 1,5 тысяч человек из разных уголков России.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

- Будьте дерзкими, в хорошем понимании этого слова. Мыслите нестандартно. Предлагайте проекты, которые на первый взгляд кажутся сумасшедшими, но именно такие проекты, такое нестандартное мышление, - выстрелит. И, как сказал президент, вы станете настоящими лидерами перемен, - обратился к участникам форума Сергей Меняйло.

Виктор Томенко, в свою очередь, пожелал ребятам энергии, свободы и фантазии, которая присуще молодежи.

Фото: Сергей Кулыгин

На форуме работает 20 всевозможных площадок по таким направлениям, как развитие сельского хозяйства, системы образования, молодежных инициатив, медиа и информационного пространства. Экспертами там выступают общественные деятели страны, политики, титулованные спортсмены, руководители успешных компаний, известные актеры, ученые и многие другие. Каждый из них делится с молодым поколением своим опытом и знаниями.

Фото: Сергей Кулыгин

В рамках проекта «Диалог на равных» с молодыми управленцами встретились депутаты государственной Думы Михаил Дегтярев и Александр Прокопьев, Наталья Кувшинова и Вячеслав Фетисов, Рима Баталова, Марат Бариев, Сергей Кривоносов, Игорь Станкевич, Сергей Чепиков, Бувайсар Сайтиев и Мурат Хасанов.

Фото: Сергей Кулыгин

Они обсудили с участниками патриотические инициативы, туристический потенциал страны, вопросы развития массового спорта и молодежного предпринимательства.

На форуме работает 20 всевозможных площадок.Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Участники не только слушают, но и предоставляют свои проекты. Некоторые из них получат финансирование от федерального агентства по делам молодежи, а какие именно – станет известно на закрытии форума АТР.