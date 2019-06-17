В Барнауле состоялся турнир по мини-футболу с участием комментаторов «Матч ТВ»

Прошедшие выходные навсегда останутся в памяти для многих барнаульцев, а все потому, что в столице Алтайского края побывали комментаторы и ведущие программ «Матч ТВ». Известные гости пообщались со студентами Алтайского госуниверситета, встретились с местными журналистами, а после этого приняли участие в мини-футбольном турнире.

Интересно, что никто из комментаторов «Матч ТВ», кроме нашего земляка Михаила Меламеда, никогда раньше не бывал на Алтае. Денис Казанский, Сергей Кривохарченко, Роман Трушечкин, Артем Шмельков, Роман Скворцов, Михаил Моссаковский, Денис Левко и пресс-аташе московского хоккейного «Спартака» Владимир Самохин уже через несколько часов после ночного перелета отвечали на вопросы будущих спортивных журналистов.

На вопрос о том, как побороть волнение, когда ты работаешь в прямом эфире, Денис Казанский посоветовал представить, что все, что ты говоришь это адресовано близкому для тебя человеку, и только ему, и тогда работать будет гораздо проще.

Уже на следующий день, 16 июня, московские гости встретились с местными журналистами, а также пообщались с теми барнаульцами, которые в этот день пришли в спортивный комплекс «Темп».

После большой развлекательной программы началось самое интересное – мини-футбольный турнир «Матч на Алтае». В нем приняли участие четыре команды: сборная комментаторов «Матч ТВ», команда известных спортсменов нашего региона, сборная правительства Алтайского края и команда спортивных журналистов барнаульских СМИ.

Победителем турнира стала команда регионального правительства. Второе место заняла команда известных спортсменов, а бронза досталась спортивным журналистам Алтая. Интересно, что работники барнаульских СМИ все три игры на турнире свели к ничейному исходу.

Уже сегодня, 17 июня, комментаторы «Матч ТВ» отправились на экскурсию в Сростки, а дальше они смогут насладиться красотами Горного Алтая.

Гости с главного спортивного телеканала страны приехали на Алтай по приглашению Михаила Меламеда в рамках его проекта «MELAMEDIA», задача которого – «прокачать» и вдохновить талантливых, любознательных и интересных людей Барнаула. Помочь им поверить в себя и свою мечту.