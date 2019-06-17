Царская уборная: Алтайская филармония превратит туалет в фешенебельный гальюн

Государственная филармония Алтайского края объявила аукцион по поиску подрядчика, который выполнит шикарный ремонт туалетов для зрителей.

Соответствующий лот размещен на сайте госзакупок. Согласно опубликованным документам, будущий подрядчик должен будет для начала провести демонтаж старого сантехнического и электрического оборудования (розеток, выключателей, светильников, радиаторов отопления, унитазов, писсуаров, смесителей), а также основных конструкций уборной (дверей, проемов, окон, перегородок, трапов, зеркал, подвесного потолка, и т.д.). После этого, соответственно, он должен совершить поставку нового оборудования и материалов, построить и обустроить помещение, провести отделочные работы.

- Работы должны быть выполнены в действующем учреждении без остановки рабочего процесса, репетиционной и концертной деятельности, - также говорится в техническом задании.

Согласно дизайн-проекту, помещение будущей уборной мало чем будет уступать убранству московского ГУМа: шикарные позолоченные люстры, огромные зеркала с резными рамами, благородные синие тона стен, дверей и портьеров. Из обязательных элементов – наличие кабинок для маломобильных категорий граждан. Это касается как женского, так и мужского туалетов. Их отличие от остальных – увеличенная площадь, удобный доступ и наличие отдельной раковины. В остальном все останется как прежде.

Проект туалета (фото: сайт zakupki.gov.ru)

За всю эту красоту филармония готова отдать не более 3 млн 390 тысяч рублей. Это максимальная цена контракта.

- Цена договора сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов (в том числе НДС) и других обязательных платежей, - говорится в документах аукциона.

Последний день для подачи заявок – 21 июня. Рассмотрение состоится 26 июня. Подрядчик должен будет приступить к работам в течение трех рабочих дней со дня подписания договора. А вот сдать объект необходимо не позднее 5 августа этого года.