Правда ли, что до Троицы надо засадить огород?

Даже дачники - атеисты в Троицу (нынче она выпадает на 16 июня) стараются не работать на огороде. Редко кто нарушает традицию и тревожит землю - именинницу. По народным поверьям в этот день нельзя копать, рубить ветки деревьев, рвать траву.

У земли именины

-Троица - важный христианский праздник. На пятидесятый день после Пасхи православные христиане вспоминают Сошествие Святого Духа на апостолов, - рассказывает священник Анатолий Бочкар. – Желательно, конечно, в этот день отложить все работы на потом, прийти в храм.

- Следующий день за троицей в народных традициях называется именинами земли, - рассказывает фольклорист Наталья Васильева. - В этот день земля празднует «день ангела», работать на грядках тоже не стоит.

Народный календарь

С давних времен считалось, что именно до Троицы нужно сделать все посадки.

- Я это поверье знаю, испокон веков так все говорят, но у меня свой срок для высадки рассады, - говорит опытная дачница Людмила Жидкова. - Я все высаживаю до 10 июня. Как видите, до Троицы в этом году успеваю. Сейчас, например, высаживаю в грунт бахчевые культуры.

В первой декаде июня многие дачники высаживают также капусту, зимнюю редьку, морковь и сельдерей.

- Я шестого июня закончила последние посадки - тыкву и кабачки, - рассказала «Комсомолке» пенсионерка Вера Ивановна Смокотина, собирающая каждый год завидный урожай.

Когда можно сеять без страха

Председатель союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков считает, что при посадках растений надо ориентироваться не на дату Троицы, а на климатические условия.

- Я не верю в эту примету и не смотрю на этот праздник, - говорит Марков.- Троица может быть и ранней, что тогда? Многолетняя практика показывает, что в нашей зоне 6 июня заканчиваются чаще всего последние заморозки, после наступает лето, когда все культуры растут, поэтому после шестого июня можно без страха все высаживать и высевать в грунт. Хотя в этой примете есть своя логика. Садоводов будто поторапливают с посадками. Ведь лето в Сибири короткое, и первые заморозки возможны уже 25 августа. Меньше трех месяцев остается для вегетации растений, поэтому опоздание со сроками посадки может привести к тому, что они просто не созреют.

«Железная неделя»

По словам исследовательницы народных традиций Натальи Васильевой, после именин земли наступает Железная неделя Якобы в первые три дня после Троицы садить семена в почву все равно, что в железо. А после - пожалуйста. Можно снова посадить вторую партию редиски, к примеру.

Ищите клад!

Еще одно интересное поверье, связанное с праздником Троицы, существовало с давних времен. Считалось, что в Духов день, как ни в какой другой можно найти клад. Для этого достаточно взять лопату и отправиться на поиски. Якобы земля- именинница в этот день щедрая на подарки, и хвастается драгоценностями как влюбленная девушка обручальным колечком. Так что, попробуйте возьмите лопату и вперед, вдруг, да и улыбнется удача именно вам!