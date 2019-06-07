Как в фильме «Мгла» и «Сайлент Хилл»: Подборка завораживающих фотографий тумана
Барнаул окутала пелена тумана да такого плотного, что в аэропорту не смогли приземлиться сразу три самолета.
Фото: Алексей Волошин
В социальных сетях горожане делятся снимками невероятной красоты, сравнивая погоду с кадрами фильмов «Мгла» и «Сайлент Хилл».
Фото: Алексей Волошин
Говорят, в тумане живут мистические драконы – чтобы поймать их нужно быть на особой волне, но уж если настроишься и ухватишь такого за хвост, то он обязательно покажет тебе что-то важное – будущее, настоящее или минувшее.
Фото: Даша Однороманенко
А уж сколько историй, когда в тумане люди видели странные и, порой, мистические образы.
Фото: Даша Однороманенко
Взять хотя бы наших алтайских поисковиков, которые поднимают прах павших в годы Великой Отечественной войны солдат.
Фото: Даша Однороманенко
Рассказывают, что в особенные дни можно увидеть сквозь белое марево, как призраки солдат идут в бой с застывшим криком «Ура» на губах…
Фото: Даша Однороманенко
По данным синоптиков, в пятницу, 7 июня ожидается ветреная погода с порывами до 23 метров в секунду, ближе к вечеру возможен дождь. В субботу возможно будет гроза.
Фото: Андрей Бухтормин
ИСТОЧНИК KP.RU