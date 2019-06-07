2019-06-07T11:27:03+03:00
Общество

Как в фильме «Мгла» и «Сайлент Хилл»: Подборка завораживающих фотографий тумана

Из-за упавшей на Барнаул пелены не смогли сесть три самолета
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Фото: Алексей ВолошинФото: Алексей Волошин
Изменить размер текста:

Барнаул окутала пелена тумана да такого плотного, что в аэропорту не смогли приземлиться сразу три самолета.

Фото: Алексей Волошин

Фото: Алексей Волошин

В социальных сетях горожане делятся снимками невероятной красоты, сравнивая погоду с кадрами фильмов «Мгла» и «Сайлент Хилл».

Фото: Алексей Волошин

Фото: Алексей Волошин

Говорят, в тумане живут мистические драконы – чтобы поймать их нужно быть на особой волне, но уж если настроишься и ухватишь такого за хвост, то он обязательно покажет тебе что-то важное – будущее, настоящее или минувшее.

Фото: Даша Однороманенко

Фото: Даша Однороманенко

А уж сколько историй, когда в тумане люди видели странные и, порой, мистические образы.

Фото: Даша Однороманенко

Фото: Даша Однороманенко

Взять хотя бы наших алтайских поисковиков, которые поднимают прах павших в годы Великой Отечественной войны солдат.

Фото: Даша Однороманенко

Фото: Даша Однороманенко

Рассказывают, что в особенные дни можно увидеть сквозь белое марево, как призраки солдат идут в бой с застывшим криком «Ура» на губах…

Фото: Даша Однороманенко

Фото: Даша Однороманенко

По данным синоптиков, в пятницу, 7 июня ожидается ветреная погода с порывами до 23 метров в секунду, ближе к вечеру возможен дождь. В субботу возможно будет гроза.

Фото: Андрей Бухтормин

Фото: Андрей Бухтормин

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Медпомощь для пожилых людей в России: Обследуемся и лечимся по новым правилам
Что важно знать пациентам серебряного возраста и их родственникам, чтобы получать качественную медицинскую помощь, успешно поддерживать здоровье и повысить шансы на активное долголетие
Новости 24
«Юмор FM» посвятит ближайшие выходные творчеству Михаила Евдокимова
В Барнауле вынесли приговор 22 участникам ОПГ
Мясная компания «СПК» отзывает партию колбасы из-за возможного наличия в ней ртути
Алтайский край вошел в топ-5 мест для гастропутешествий
ВТБ подписал соглашение о сотрудничестве с РЖД
Барнаульский легкоатлет Сергей Шубенков победил на этапе «Бриллиантовой лиги»
Банк ВТБ подвел итоги годового Общего собрания акционеров
Льготники Республики Алтай смогут использовать карты «Мир» в качестве проездного
Почти 4,5 кг марихуаны нашли полицейские у сельчанина
О детском отдыхе в Алтайском крае можно спросить по «горячей» линии
Ведущие "Импровизации", группа "Уматурман" и салют: Барнаульцев зовут на праздник "Потепление"
Три самолета из Москвы не смогли сесть в Барнауле из-за тумана
Алтайская лаборатория рассказала о проблемах загрязнения водоемов рыбохозяйственного назначения
На Алтай-Коксе продолжается конкурс «Молодой лидер – 2019»