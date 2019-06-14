Гордость «Косихинской ЦРБ» - трудовые семейные династии

В прошлом году «Центральная районная больница» Косихинского района отметила вековой юбилей. Сегодня – это современное медицинское учреждение, где всегда можно получить своевременную и квалифицированную медицинскую помощь. Заслуга в этом, конечно, принадлежит коллективу.

В ногу со временем

На текущий момент «Косихинская ЦРБ» рассчитана на 58 коек для круглосуточного пребывания. Еще 13 коек – это дневной стационар.

В больнице есть хирургическое, терапевтическое, неврологическое, детское и реанимационное отделения, а также женская консультация.

Зубной врач Надежда Петровна ТопорковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Относительно недавно в поликлинике переоборудовали рентген-кабинет, для которого приобрели новый цифровой комплекс. В мае текущего года в стационере установлен новый передвижной рентгеновский аппарат, который облегчает обследования пациентов реанимационного отделения и тяжелобольных хирургического отделения. Это позволит делать снимки больным прямо на кроватях в реанимации. В стоматологической поликлинике недавно установили новый дентальный рентгеновский аппарат.

Больница и поликлиника находятся в едином комплексе, но в отдельных зданиях. Это очень удобно для населения, в то же время исключает инфекционные контакты.

Около года назад в поликлинике появилась новая регистратура. Детское население района обслуживается в детской консультации, рядом с взрослой поликлиникой.

Фельдшер-лаборант клинико-диагностической лаборатории ЦРБ Инна Васильевна СухореваФото: из личного архива героя(ев) публикации

В Косихе есть и своя лаборатория. Люди могут сдать анализы на месте, никуда не выезжая. При этом не нужно заблаговременно брать талоны. Все делается в день обращения. Для лечения больных имеется физиокабинет, лечение в котором способствует быстрому выздоровлению.

Косихинский район обслуживают четыре бригады «скорой медицинской помощи». Две из них работают в Косихе, и еще по одной в поселке Украинском и в Налобихе.

Ценные кадры

На сегодняшний день в «Косихинской ЦРБ» работает 331 человек. Из них 40 врачей и 123 медицинских сестры.

Главный врач «Центральной районной больницы» Косихинского района Владимир Михайлович Иванов имеет звание – «Заслуженный врач РФ».

Медецинская сестра отделения анестезиологии и реаниматалогии Оксана Анатольевна ГребенюкФото: из личного архива героя(ев) публикации

Трое специалистов имеют звание – «Отличник здравоохранения». Среди них: заведующий организационно-методического кабинета Евгений Максимович Седых, участковый врач-терапевт Елена Васильевна Людских и врач-офтальмолог Дмитрий Константинович Белкин. Коллектив «Косихинской ЦРБ» славен своими трудовыми династиями, а их здесь действительно много.

Наталья Васильевна Гоглева работает медицинской сестрой в терапевтическом отделении. Ее дочь Татьяна Гоглева трудится в больнице медицинским статистиком. Вторая дочь – Анастасия Котова работает участковой медицинской сестрой.

Галина Владимировна Сошенко работает заместителем главного врача по экспертизе. Ее дочь Ольга Федоровна Тарасенко – кандидат медицинских наук, совмещает должности кардиолога и врача функциональной диагностики. Зять Галины Владимировны – Виктор Анатольевич Тарасенко работает заведующим реанимационным отделением.

Татьяна Васильевна Вяткина – врач-рентгенолог. Ее родители Василий Иванович и Александра Федоровна Кузьмины долгое время работали в системе здравоохранения Косихинского района. Сын Василий Николаевич Вяткин закончил медицинский университет и сейчас работает в Барнауле.

Борис Васильевич Лютиков – районный хирург. Его жена Людмила Николаевна работает старшей медицинской сестрой в хирургическом отделении.

Процедурная медецинская сестра поликлиники ЦРБ Лилия Николаевна КаухерФото: из личного архива героя(ев) публикации

Елена Викторовна Васьковская – старшая медицинская сестра поликлиники.

Ее мать Вера Николаевна Сизова много лет работала в «скорой медицинской помощи». Ее сестра – Александра Сиротенко сейчас работает в воинской части медицинской сестрой.

Светлана Владимировна Махина – врач-педиатр. Ее мать – Мария Акимовна много лет работала в физиокабинете.

Елена Александровна Павлова – заведующая детским отделением. Ее муж Сергей Владимирович Павлов – врач-хирург, а его сестра Елена Паукова работает фельдшером в «скорой медицинской помощи».

Светлана Александровна Махова – врач-педиатр Налобихинской участковой больницы. Ее дочь Ирина Владимировна Усачёва – главная медсестра этой же больницы.

Татьяна Николаевна Савикина – врач психиатр-нарколог. Ее мать Валентина Александровна Савикина много лет работала фельдшером «скорой медицинской помощи». Сейчас находится на заслуженном отдыхе.

Фельдшер скорой медицинской помощи Елена Владимировна ПауковаФото: из личного архива героя(ев) публикации

Все эти специалисты уже не раз доказали свои незаурядные профессиональные способности и спасли много человеческих жизней.

В будни и праздники – эти преданные своему делу люди приходят на помощь своим землякам.

Поздравляем!

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем медицинского работника!

Каждый из вас выбрал для себя одну их самых гуманных профессий! Не каждому дано работать в медицине, а тем более посвятить ей всю свою жизнь!

Буквально каждый день перед вами возникают новые вызовы и задачи. Чтобы справиться с этим, нужно обладать высокими профессиональными качествами, терпением и милосердием, быть преданным своему делу.

В этот праздничный день хочу пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, и новых успехов в работе.

Главный врач «Центральной районной больницы»

Косихинского района, «Заслуженный врач РФ»

– Владимир Михайлович Иванов.