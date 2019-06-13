Депутаты Госдумы обсудили перспективы развития туризма в Алтайском крае

10 июня в Алтайском крае официально начал свою работу молодежный управленческий форум «Алтай. Территория развития». В нем принимают участие молодые люди из 74 регионов России и 13 зарубежных стран. В этот же день в Белокурихе состоялось выездное совещание комитета Госдумы России по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

«АТР» вновь встречает гостей!

В торжественной церемонии открытия форума приняли участие полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутаты Государственной Думы России и другие почетные гости.

Также депутаты Госдумы приняли участие в работе форума "Алтай. Территория развития"Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

В этом году образовательная программа форума подразумевает разговор о развитии молодежного предпринимательства, сельского хозяйства, системы образования, здравоохранения и пропаганды здорового образа жизни, туристического потенциала, молодежных культурных инициатив, а также о ряде других направлений.

Практически каждый участник привез на форум собственный проект, чтобы не только заявить о нем широкой аудитории, но и получить экспертную оценку, а возможно и заручиться материальной поддержкой для реализации собственной идеи.

Участники молодежного управленческого форума "Алтай. Территория развития"Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Среди участников форума Елена Киндеркнехт. Два года назад девушка основала в Барнауле семейный центр «КиндерФест». Сюда приходят маленькие ребятишки, чтобы заниматься хореографией и вокалом.

– Сейчас наблюдается большой спрос на занятия творчеством со стороны родителей слобыслашащих детей и ребятишек с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Здесь к хореографии и вокалу добавляется актерское мастерство. Мы уже работаем с такими детьми, но пока обходимся подручными средствами. Чтобы мы могли охватить еще больше ребятишек, а эффект от занятий был выше, нам необходимо специальное оборудование. Возможно, именно форум «Алтай. Территория развития» позволит нам выиграть столь необходимый грант, – поделилась Елена Киндеркнехт.

Открытие форума "Алтай. Территория развития" прошло ярко и динамичноФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Не успели отзвучать последние фанфары яркой церемонии открытия, как на форуме закипела работа.

В частности началась встреча участников форума с первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, прославленным хоккеистом – Вячеславом Фетисовым.

Именно форумчане одними из первых узнали о том, что на Северном полюсе планируется хоккейный матч с участием известных людей для того, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии на планете.

После этого участники форума предложили свои идеи для разрешения экологических проблем в мире. Одна из таких идей – это проведение экологического диктанта, который бы позволил получать актуальную информацию о проблемах экологии и вовремя реагировать на ситуацию.

Туризм в Алтайском крае должен развиваться равномерно

После активной работы на форуме депутаты Госдумы переместились в Белокуриху, где и состоялось выездное совещание комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также в нем приняли участие представители Ростуризма, Росмолодежи и нескольких туристских организаций региона. Губернатор Алтайского края также принял участие в совещании.

Депутаты Госдумы обсудили перспективы развития туризма в Алтайском краеФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

– В настоящее время готовится стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года и программа по ее реализации. И мы постараемся сделать так, чтобы предложения и инициативы Алтайского края нашли отражение в этих базовых документах, которые определяют стратегию и этапы ее реализации. Сегодня мы свои основные планы выстраиваем там, где можно максимально точно использовать федеральное финансирование, ориентируемся на продолжение работы над теми проектами, которые в крае уже реализовывались в предыдущие годы. Мы продолжим реализацию задумок по развитию Белокурихи, «Белокурихи-2», и есть уже предпосылки по развитию «Белокурихи-3», – отметил Виктор Томенко. Одним из итогов совещания, стало то, что Алтайский край не будет ограничиваться теми местами, где туризм уже развивается. В регионе намерены заниматься развитием сельского туризма. Хороший потенциал для развития отрасли просматривается в центральной и западной частях региона, где прежде всего можно отдыхать на озерах и заниматься грязелечением. Эксперты согласились с тем, что как можно более равномерное развитие туризма в Алтайском крае по всей его территории будет наиболее правильным.

Депутаты Госдумы обсудили перспективы развития туризма в Алтайском краеФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Отдельно в ходе совещания была затронута тема реализации национального проекта «Демография», в рамках которого реализуются федеральный и региональный проекты «Спорт – норма жизни». В целом эти проекты позволили Алтайскому краю получить дополнительные средства на развитие отрасли, а это не только новый инвентарь, но и строительство новых объектов для занятий физической культурой и спортом.

Разговор о реализации молодежной политики в Алтайском крае начали еще на площадках форума «Алтай. Территория развития», который, безусловно, является одним из ключевых мероприятий, предназначенных для реализации высокого потенциала молодых людей.

Во многом похожим задачам отвечает Всероссийский слет сельской молодежи, который проводится в Алтайском крае вот уже несколько лет. Еще одной визитной карточкой региона в отношении молодежной политики являются студенческие отряды, которые неизменно становятся лучшими на уровне страны в различных номинациях.

Идеи и предложения, которые прозвучали в ходе выездного совещания депутаты Госдумы взяли на вооружение, чтобы использовать их в дальнейшей работе. Алтайский край вправе рассчитывать на позитивные изменения. Это касается и туризма, и спорта и молодежной политики. По этим направлениям регион имеет неограниченные перспективы для роста.