На барнаульском диком пляже в Обь льются канализационные отходы

В выходные 1 и 2 июня установилась теплая погода, любители отдохнуть на природе поехали к рекам вблизи Барнаула. Каково было их удивление, когда они обнаружили слив канализации на территории дикого пляжа за Новым мостом. Купаться там запрещено, но горожане все равно отдыхают в этих местах.

Частные нечистоты

Речь идет о диком пляже за Новым мостом по пути в поселок Затон. Горожане заглядывают туда на шашлыки, некоторые даже купаются. Но теперь никто не рискует плавать в воде, ведь в округе зловонье и запах фекалий. Дело в том, что из канализационной ямы струятся нечистоты. Судя по размеру канала, зловонная жидкость течет уже не первую неделю, однако информация появилась только в минувшие выходные.

В округе практически нет зданий, ближайшая организация находится по адресу Правобережный тракт,23Б. Там находится ЗАО «Планета электрика», магазин «Российский кафель» и салон обоев. Как сообщил барнаулец, который стал очевидцем загрязнения окружающей среды, канализационная система, из которой текут нечистоты, принадлежит этому торговому центру.

Жители города начали бить тревогу в соцсетях, что немудрено – ведь уже совсем скоро откроется пляжный сезон. Место, где расположена канализация, находится всего в нескольких километрах от официального пляжа, и рано или поздно нечистоты распространятся по реке и дойдут до него.

Почему отходы попали в реку

Уже появилось несколько версий о том, почему жидкие бытовые отходы оказались в реке. Первая и самая вероятная – недавние проливные дожди, которые спровоцировали подъем уровня реки, в результате вода могла наполнить сливные ямы и подмыть канал, из которого в дальнейшем фекалии попали в русло.

Вторая версия – несвоевременная откачка нечистот. За уровнем отходов попросту не уследили, ямы оказались переполнены, и произошла течь, из которой нечистоты и попали в отток Оби. В любом случае, канализация находится очень близко к водоему, как заметно из видео. Если ямы не перенести, загрязнение реки может происходить каждую весну, что пагубно скажется на экологии региона.

Реакция природоохранных ведомств

В поиске ответа на вопрос, как могла сложиться такая ситуация, корреспондент «Комсомолки» обратился в соответствующие учреждения.

- Пока к нам не поступало никаких запросов и звонков по поводу этого происшествия, возможно, пришло сообщение в письменном виде, в любом случае, мы обратим внимание на этот случай, - сообщила Елена Золотова, начальник отдела организационной работы Минприроды Алтайского края.

Также корреспондент издания обратился в центр гигиены и эпидемиологии и Роспотребнадзор Алтайского края. В последнем обещали разобраться в проблеме.