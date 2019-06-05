«Врачи не верят, что я еще живой»: барнаулец «вылечил» рак содой

Владимир Лузай из Барнаула уверяет, врачи только вздыхают и мнутся, когда видят результаты его анализов.

- Я им смеюсь в лицо, спрашиваю, не верите, что я еще живой? Они только разводят руками, - рассказывает барнаульский блогер Владимир Лузай.

Несколько лет назад у мужчины обнаружили рак поджелудочной, сейчас у него метастазы в печени и железе. Об этом он сообщил в одном из своих последних видео. Лузай не обращает на это внимания, он уверен, что болезнь отступает. В качестве лечения он использует пищевую соду, голодание и другие народные методы, которые гуляют по интернету.

Камазист-целитель

Суть в том, что сода якобы помогает создать щелочную среду в организме, в которой погибнут «бактерии-возбудители» рака.

Бывший дальнобойщик ведет канал на «Ютьюбе», где рассказывает, как он с помощью соды и других нетрадиционных средств победил рак поджелудочной железы. Число подписчиков уже достигло 44 тыс. человек. Нужно ли говорить, что хватающиеся за любую соломинку люди, следуют его наставлениям. И это хорошо, если они просто начинают пить соду, но есть и те, кто отказывается от официального лечения в пользу гомеопатии, пиявок, капельниц с сомнительным содержимым, о которых говорит барнаулец.

Кстати, в подписях к видео аккуратная приписка – «данное видео не является способом лечения! Поэтому автор видео не несёт ответственности за изложенную информацию. Данная информация является личным опытом В.В. Лузай».

«Я никого не лечу»

На вопрос, не боится ли Владимир того, что его советы могут навредить другим людям, говорит, что никого не лечит, а лишь советует «изучать» вопрос и самим принимать решение.

- У меня что, клиника какая-то есть? Ничего такого нет! Вы смотрели вообще мой канал? Я никого не лечу, я говорю лишь об очищении организма, - говорит блогер.

Кстати, во время разговора «излечившийся» блогер говорил, что готов предоставить все документы и рассказать предметно о своем лечении, но только во время «прямого эфира», чтобы его слова никто не переврал. Получив приглашение придти в студию радио «Комсомольская правда», он вдруг передумал, сказав, что у редакции есть задание его «мочить» и отказался от встречи.

Комментарий специалиста

«В моей практике не было случаев, когда перекись или сода привели бы к полному выздоровлению»

Татьяна Синкина, заведующая поликлиникой онкодиспансера «Надежда» в Алтайском крае, кандидат медицинских наук:

- Сода не является основным либо альтернативным видом лечения, так же, как перекись водорода и различные биологические добавки. Альтернативные виды лечения не являются панацеей – они не приведут к излечению. В моей практике не было таких ситуаций, когда при поставленном диагнозе прием перекиси или соды привел бы к полному выздоровлению. Есть образования, которые могут обладать торпидным течением, – они могут по несколько лет находиться в спящем состоянии, медленно расти, но есть и агрессивные формы рака, где имеет значение каждый день и каждый час. В случае, когда впервые заподозрен или выявлен диагноз рака, вместо того чтобы тратить время на прием ненужных препаратов, необходимо немедленно обратиться в поликлинику, где проведут дообследование и направят в онкологический диспансер. Выявление заболевания на ранней стадии и своевременно начатое лечение может привести к полному выздоровлению.