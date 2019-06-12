Ротвейлер напал на маленьких детей в Барнауле на игровой площадке

Вопиющий случай произошел в Барнауле на детской игровой площадке на улице 50 лет СССР. Вечером, 10 июня, на двух маленьких девочек набросился ротвейлер.

Как сообщает сайт телеканала «Катунь 24», очевидцы рассказали о том, что с огромным псом гуляла девушка, которой на вид около 18 лет. В момент, когда все произошло, она подошла к своим знакомым, которые сидели на лавочке. Собака какое-то время наблюдала за девочками, которые играли на площадке в деревянном домике. Вдруг ротвейлер вырвался и бросился к детям.

Одна из двух девочек успела забраться на крышу, а другая оказалась зажата внутри домика. В то время пока собака пыталась ухватить за ноги старшую девочку, младшая — сумела вырваться из-под собаки, которая была больше ребенка.

Только когда девочкам удалось убежать, хозяйка смогла вытащить свою собаку из домика. Свидетели инцидента утверждают, что детям еще повезло, поскольку собака была в наморднике. Между тем и девочки и их родители испытали настоящий шок, в связи с чем обратились в полицию.

— У меня ребёнок всю ночь заснуть не мог, я сама бы напугалась, если бы на меня такая понеслась, что тут про маленькую девочку говорить. Боится теперь вообще на ту площадку выходить. Вызывали полицию, будем писать заявление. Зачем ходить с собакой, где дети бегают, играют? Жильцы неоднократно видели эту девушку, делали ей замечание, но в ответ получили только нецензурную брань. Халатность хозяев таких питомцев просто пугает! — рассказала мама одной из напуганных девочек Ирина Пилипенко.

В открытых источниках пишут, что ротвейлеры обладают сложным характером. Представители этой породы нуждаются в дрессировке и внимании хозяев. Без этого, такие собаки, как правило, вырастают агрессивными и могут представлять опасность даже для своих хозяев.