2019-06-12T09:38:32+03:00
Общество

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю

Вчера, 11 июня, они въехали на территорию России
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюУчастники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ
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Многие жители Алтайского края с нетерпением ждут, когда участники ралли «ПекинПариж» окажутся на территории нашего региона. Уже сегодня вечером, 12 июня, ретро-автомобили и их экипажи приедут в парк-отель «Ая» в Алтайском районе.

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Накануне, 11 июня, участники ралли пересекли границу России и въехали на территорию Республики Алтай, где их встречал фотокорреспондент «КП» — Барнаул» Олег Укладов. Также одними из первых в нашей стране отважных владельцев старинных автомобилей встречали жители Кош-Агачского района Республики Алтай.

В свою очередь участники ралли приветствовали собравшихся на обочине людей звуковыми сигналами и взмахами рук.

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Отметим, что помимо сегодняшнего дня участники ралли «Пекин — Париж» еще раз заедут на территорию Алтайского края. 16 июня они окажутся в Немецком национальном районе.

Напомним, что ралли стартовало 2 июня в Пекине. В нем принимают участие 114 экипажей энтузиастов со всего мира. Среди них один экипаж из Кемерово. В группу технической поддержки входят специалисты из Алтайского края.

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Благодаря проведению ралли, жители разных стран имеют шанс увидеть

настоящие музейные экспонаты на колесах, в числе которых раритеты 1907 года выпуска.

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краю Фото: Олег УКЛАДОВ

Участники ралли «Пекин — Париж» движутся по направлению к Алтайскому краюФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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