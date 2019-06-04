Барнаулец снял пророческий фильм и участвует в «Кинотавре»

Оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев уже много лет живет в Барнауле, однако его вы не встретите ни на одном краевом фестивале, не увидите в составе жюри каких-либо региональных конкурсов. Человек невероятного таланта, но при этом и невероятной скромности предпочитает оставаться за кадром. Стать членом жюри на «Кинотавре» в этом году его тоже уговорили с трудом.

Чтобы вы понимали, кто такой Алишер Хамидходжаев, вспомним несколько фактов о нем. Гильдия российских кинокритиков неоднократно признавала его лучшим кинооператором. Снял такие фильмы, как «Аритмия», «Война Анны», «Все умрут, а я останусь», «Жить», «Антон тут рядом», «Звезда». Имеет множество наград за операторскую работу, в том числе премии «Кинотавр», «Белый слон», «Золотой орел», «Ника», «Золотая озелла» Венецианского международного кинофестиваля, а также приз Европейской киноакадемии. Режиссеры и актеры неоднократно высказывались в своих интервью, что его участие в съемочном процессе – практически гарантия того, что фильм станет популярным у зрителей и получит признание кинокритиков.

На «Кинотавре» покажут интернет-сериал Хлебникова

- Организаторы кинофестиваля меня каждый год приглашают в жюри, но я избегаю публичности. К тому же проведение «Кинотавра» всегда совпадало с моими съемками. Но в тот раз я оказался свободен, - объяснил Алишер Хамидходжаев.

Алишер Хамидходжаев. Фото: Кристины Лукаш.

Впрочем, была еще одна причина, по которой Алишер согласился работать в жюри «Кинотавра». Во внеконкурсной программе фестиваля продемонстрируют первую серию сериала «Шторм», съемки которого были завершены недавно. Над многосерийным фильмом Алишер Хамдходжаев работал вместе с известным российским кинорежиссером Борисом Хлебниковым. Предыдущий их совместный проект — фильм «Аритмия», напомним, имел оглушительный успех у зрителей и в 2017 году на «Кинотавре» получил Гран-при, приз за лучшую мужскую роль и приз зрительских симпатий.

Хамидходжаев уверен - «Шторм» тоже не оставит равнодушными зрителей.

- Картина завораживающая. Я долго ждал начала работы над ней, приходилось даже отказываться от других фильмов, - сказал кинооператор.

Страшное пророчество

Это кажется невероятным, но сценарий «Шторма» в своем первоначальном виде предрек трагедию в «Зимней вишне». Он описывал пожар в торговом центре, где заживо сгорели дети. Съемочная группа уже фактически была готова к работе и вдруг случается беда в Кемерово, которая чудовищным образом дублирует сценарий. Сюжет решено было переработать.

Алишер Хамидходжаев. Фото: Кристины Лукаш.

По новому сценарию у только что построенного ТРЦ из-за некачественных материалов обрушается из-за снега крыша. Начинается расследование, которое сталкивает двух друзей. Один полицейский пошел на должностное преступление, чтобы спасти больную жену, второй начинает подозревать друга. Разворачивается цепочка событий непреодолимой силы, одно событие наслаивается на другое, и их уже не остановить…

- Фильм снимали в постоянном движении, в Кронштадте с его ветрами, - все это создает атмосферу тревоги. «Шторм» - это не в буквальном смысле, это стихия в человеческих душах, - сказал Алишер.

Алишер Хамидходжаев. Фото: Кристины Лукаш.

Живая репортажность

Алишер Хамидходжаев пришел в игровое кино из документалистики. Этот жанр и по сей день остается у него любимым. Однако эта любовь к настоящему, живому, ненаигранному очень ярко отражается в его художественных картинах тоже. Фактически это его визитная карточка. Юная Валерия Гай Германика, взлетевшая на киноолимп своим фирменным «словно подглядыванием» за окружающим миром, на самом деле во многом обязана именно Хамидходжаеву. Свой документалистский стиль он, конечно же, привнес и в первую успешную работу протестного режиссера «Все умрут, а я останусь». На Каннском кинофестивале картина получает приз в номинации «Золотая камера», а на фестивале «Ника» Гай Германику официально именуют «Открытием года». И это среди прочих наград.

Репортажность Алишер Хамидходжаев решает привнести и в фильм «Шторм». Художник от операторского искусства решает: чтобы зритель до конца прочувствовал произошедшую трагедию, он должен прожить вместе с детьми целый пласт их жизни. Именно поэтому в сериале сняты долгими несмонтированными кадрами сюжеты о том, как дети репетируют, переодеваются, что-то обсуждают. Зрителям не объясняют на пальцах, каким был хорошим и трогательным тот или иной ребенок, как это было бы в стандартном сериале. Здесь словно ты сам ходишь среди этих детей, ловишь их эмоции, детские переживания, становишься частью их жизни. А потом случается страшное. И от того трагедия ощущается в стократ сильнее, а последующий абсурд, когда коллеги должны сделать выбор между долгом, честью и жизнью еще одного человека воспринимаются еще более абсурдным...

Алишер Хамидходжаев. Фото: Кристины Лукаш.

- Я считаю, что фильмы нужно делать доступными для понимания. Не нужно себя отдалять от зрителя. Все само выстроится в систему, и человек в конце сам примет решение – где хорошо, а где плохо. И он сам сделает выводы о персонажах. Не нужно давать готовых выводов, нужно давать просто жизнь, - говорит кинооператор.

Штормит от Мунка

Перед созданием «Шторма» Алишер Хамидходжаев долго рассматривал картины Эдварда Мунка (творца знаменитого «Крика»). Тщательно изучал его сюжеты, вникал в соотношение цветов, которые очень искусно рождают в созерцателях полотен тревогу. Эту тревогу он стремился передать и зрителю фильма.

Для Хамидходжаева это обычная практика, перед работой над очередной картиной он всегда черпает настроение из изобразительного искусства. Например, перед созданием фильма «Аритмия», оператор вместе с Борисом Хлебниковым смотрел картины русского импрессиониста Анатолия Зверева. А они, как известно, отличаются неистовым характером. Не удивительно, что столь же неистовая душа художника проявилась и в киноленте «Аритмия». Поэтому мнение о том, что оператор-постановщик — всего лишь глаза кинорежиссера, ой как ошибочно. Тут еще и поспорить можно, чьи глаза мы видим в кинолентах.

Алишер Хамидходжаев. Фото: Кристины Лукаш.

- Нужно всю съемочную группу заразить этой художественной идеей, чтобы всем было интересно работать, - считает Хамидходжаев.

Оператор-постановщик уверен, что съемочная группа «Шторма» сумела поймать волну общего настроения и передать ее зрителям. Первый сезон выйдет в российский кинопрокат в 2019 году на видеосервисе Start (в сети Интернет). В главных ролях задействованы актеры: Александр Робак, Максим Лагашкин, Анна Михалкова, Анна Дерябина-Котова, Геннадий Смрнов, Михаил Брашинский, Илья Борисов, Дмитрий Лысенков, Александр Мосин, Дарья Жовнер, Сергей Уманов, Валерий Дьяченко и другие.

- С ними так интересно работать! Они нащупали природу своей роли, - сказал Алишер Хамидходжаев.

Сказано

Почему Хамидходжаев ухал из Москвы в Барнаул?

"Первая мысль, что нужно уехать из Москвы у меня появилась во время съемок картины «…в стиле JAZZ» Станислава Говорухина. С нами работал художник Валентин Гидулянов, который в Москву приезжал только по делам, а жил в Одессе. Я подумал: «Как же это прекрасно, я тоже так хочу». А потом мы с женой Людмилой Дюлиной, она художник-постановщик, немного подустали от Москвы. И уехали жить в Барнаул. Жена родом отсюда, да и потом здесь столько воздуха, такая природа. Люди – приветливые, доброжелательные", - рассказал кинооператор.

Кстати

Алишер Хамидходжаев мечтает снять фильм на Алтае и об Алтае. Но пока, ему почему-то таких предложений не поступало. Одна из задумок — снять картину о Василии Шукшине вместе с режиссером Алексеем Федорченко. Он считает, что фигура Шукшина сегодня несколько обезличена и настало время показать Василия Макаровича как человека живого.