Летний турсезон на Алтае: Куда поехать, где остановиться и во сколько это обойдется

1 мая в Алтайском крае официально был дан старт летнему туристическому сезону. В эти дни туристические базы, санатории и гостевые дома уже готовы к принятию гостей.

Подальше от цивилизации

Среди наиболее популярных туристических направлений традиционно отмечается Белокуриха и Алтайский район, предгорье, озеро Ая, Бирюзовая Катунь. Именно туда направятся основные потоки, как жителей, так и гостей края.

- Однако в последние годы отмечается тенденция у гостей нашего региона уехать подальше в малоизвестные и малодоступные районы, где меньше людей, где можно сделать уникальные фото и оригинальные селфи. Речь идет о Солонешенском, Чарышском, Краснощековском районах, - говорит Евгений Дешевых, начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности.

Ну и, конечно же, несмотря на то, что это Сибирь, актуальной остается тема пляжного отдыха. Поэтому высоким спросом пользуется отдых на озере Большое Яровое, а также на озерах в Романовском, Завьяловском районах и других.

По официальным данным в этом сезоне в распоряжении гостей будет 316 коллективных средств размещения, 42 санаторно-курортных организации, 188 сельских гостевых домов, а также 170 туристических баз. А вот чтобы доставить до них гостей усилится работа транспортного сектора. Так к летнему сезону в расписании барнаульского аэропорта появились дополнительные рейсы из разных городов России, среди которых Сургут, Иркутск, Казань, Томск, Красноярск, Москва, Санкт-Петербург. Также доработал расписание барнаульский автовокзал. На ближайшие месяцы увеличится число автобусных рейсов до столицы Алтайского края из Новосибирска, Омска, Томска и Красноярска.

Событийный туризм

Однако не одними природными красотами богата земля алтайская. Здесь умеют развлекать и привлекать гостей событийным туризмом. Так уже в конце этой недели, 8 июня, стартует фестиваль «Большой Алтай». Его суть заключается в том, что команды соревнуются между собой в видах спорта в природной среде – рафтинг, скалолазание, спортивное ориентирование, рыбалка и многое другое. Фестиваль проходит раз в два года. До этого он побывал в Монголии, Китае и Казахстане.

Основная площадка фестиваля разместится в Смоленском районе. За медали будут бороться сборные команды России, Казахстана, Узбекистана, Монголии, Китая, Армении.

- Помимо этого в личном зачете планирует выступить один представитель Новой Зеландии, - добавляет Дешевых.

Также 12 июня на Бирюзовой Катуни пройдет праздник в честь Дня России. Чуть позже – 21-22 июня в Косихинском районе состоится литературный фестиваль памяти Роберта Рождественского. 28−29 июня территория туркомплекса «Сибирское подворье» примет гастрономический фестиваль напитков «АлтайФест». И это далеко не все. Впереди также фестиваль вареников, Шукшинские дни на Алтае, «Ах! Фест», Праздник сыра и многое другое. Так что каждый найдет себе развлечение по душе.

Курортный сбор

Нельзя обойти тему и курортного сбора. На фоне приближающегося летнего туристического сезона было немало слухов и недопониманий. По словам Евгения Дешевых, в этом году сумма курортного сбора на человека составляет 50 рублей за сутки.

- Таким образом, мы планируем собрать около 34 млн 700 тысяч рублей. Эти деньги пойдут на обустройства города Белокуриху. С начала эксперимента уже прошел год. Это был год настройки инструмента, системы. Поэтому подводить итоги и говорить о том, что он удался или нет – еще рано, - признается начальник профильного управления. – Мы сами до конца еще не понимаем всех эффектов или их отсутствие. Так что до конца этого года или даже еще один год мы просто будем наблюдать.

Что касается жителей Алтайского края, то инициатива сократить для них отчисления по курортному сбору есть, но пока никак не закреплены.