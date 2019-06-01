Маленькая жительница Бийска едва не выпала из окна шестого этажа

Эта ситуация произошла в Бийске еще 30 мая. Случайный прохожий увидел, что маленькая девочка, которой на вид было не более четырех лет, опасно сидела у распахнутого окна.

Как пишет «Бийский рабочий», все произошло в микрорайоне «Зеленый Клин». Местные жители заметили, что из окна шестого этажа выглядывает ребенок. Маленькая девочка сбрасывала вниз разные предметы, кричала, а в какой-то момент едва сама не упала вниз.

Люди вызвали спасателей, которые оперативно установили квартиру, где находилась девочка. Тут же выяснилось, что помимо нее в помещении находился грудной ребенок, при этом никого из взрослых не было.

Представители полиции, которые также приехали на место происшествия начали опрашивать соседей. Вскоре им удалось отыскать родителей, оставленных без присмотра детей. По данным издания все это время они находились в гостях у знакомых.

Пока нет достоверной информации по поводу того, какую ответственность понесут родители, за то, что оставили своих детей в опасности.

Между тем в Бийске вспомнили другую историю, связанную с маленьким ребенком, которая произошла несколько дней назад в том же самом микрорайоне.

Мальчик, которому на вид было четыре-пять лет, самостоятельно ушел из квартиры, взяв с собой собаку. Вместе они дошли до остановки и сели в автобус. Вот как об этой ситуации рассказал водитель того самого автобуса в одной из социальных сетей:

— Остановился, открыл двери, смотрю, зашёл с барбосом. И что бы вы думали? Наши доблестные бабушки начали бубнить и выгонять пса вместе с мальчонкой из салона. На мой вопрос «зачем вы его выгоняете?» — ответили, что он с собакой. Быстренько выбежал из кабины, выяснил у парнишки, что он совершенно один, завёл автобус и поехал на конечную остановку. Там умыли, угостили вкусняшками и стали ждать сотрудников полиции. В итоге все сложилось хорошо, родители мальчика нашлись. А те, кто его выгонял из салона автобуса — не дай бог чтобы с вашими родными произошла такая ситуация!