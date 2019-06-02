«Мы хотим построить лучший лагерь в стране»: На Алтае появится свой «Артек»

В Алтайском крае появится круглогодичный детский лагерь. Инвесторы уверяют, это будет один из самых больших и лучших лагерей в стране. Его вместимость должна составить порядка 1,5 тыс. детей в смену и около 42 тыс. детей в год.

- Наша задача - создать один из лучших и больших лагерей в России, мы хотим к этому прийти. Хотелось бы, чтобы в каком-то виде это был «Артек», для себя мы его так называем пока. О какой-то официальной совместимости с действующем «Артеком» пока рано говорить. У нас есть с ним историческая связка в связи с тем, что во время Великой Отечественной войны на территорию Алтайского края в поселок Белокуриха вывозился «Артек». Этот исторический факт дал толчок группе инвесторов для того, чтобы рассмотреть вопрос создания здесь круглогодичного лагеря, - сообщил журналистам генеральный директор компании-инвестора Кирилл Светличный.

Алтайский «Артек» хотят построить на территории особой экономической зоны «Бирюзовая Катунь». Ее инфраструктура позволяет это сделать – на территории запущено газоснабжение, решается вопрос с комплексным электроснабжением.

- Плюс опять же природная составляющая. Это дает возможность рассматривать площадку для строительства лагеря. О сроках строительства пока рано говорить, это произойдет в течение нескольких лет - сейчас мы представляем концепцию, никаких проектных решений пока нет, - сказал Светличный.

Предполагается, что лагерь будет совмещен с горнолыжным комплексом.

- Мы живем в Сибири, если мы говорим про "Артек", который находится в Крыму - там развиты летние виды спорта, а у нас должны быть зимние, в первую очередь - горные лыжи, сноуборд, поэтому мы предусматриваем возможность совместить лагерь с горнолыжной школой, - считает инвестор.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, создание детского лагеря в Алтайском крае вписывается в проект федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха на условиях государственно-частного партнерства.