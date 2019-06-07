«Отходы не вывозили, а деньги требуют». В Камне-на-Оби возмущены мусорной реформой

Представьте себе ситуацию – вы пришли в супермаркет, походили между полок, ничего не взяли, но на выходе с вас потребовали деньги… Казалось бы бред, но в очень похожем положении оказались многие жители Камня-на-Оби, у которых ни разу не вывозили мусор, но счета за эту услугу им выставили.

«За что мы платим»?

Многие каменцы получили «письма счастья» 5 июня и тут началось… Жители частного сектора вышли на улицы, чтобы обсудить, что собственно происходит. Оказалось, что у кого-то мусор в этом году вывозили всего лишь раз, а другим и вовсе такую услугу никто не оказывал, однако всем пришли счета на оплату.

– Раньше я заключала договор с частником, и он вывозил у нас мусор по мере накопления по первому звонку. Когда я позвонила ему уже в этом году, он сказал, что ему запретили въезд на городскую свалку, и теперь эту услугу нам будет оказывать другая организация. В итоге за пять месяцев этого года у меня всего лишь раз вывезли мусор в объеме стандартного контейнера. При этом мне пришла квитанция на 582 рубля 90 копеек. Когда к нам в следующий раз приедут за мусором, неизвестно, – рассказала по телефону жительница Камня-на-Оби Лидия Тимофеева.

Точно такая же сумма пришла ее соседу через дорогу Ивану Олейникову. Мужчина утверждает, что у него и контейнера то мусорного нет, все отходы он сжигает в специальной бочке. Выходит, что этому человеку услугу и вовсе не оказывали, а платить за нее заставляют.

– В этом году у нас с вывозом мусора полный бардак. У меня две недели мешки с мусором стояли у ограды, хотя я каждый день звонила – заберите. Когда уже сказала, что привезем мусор на крыльцо нашего нового оператора, тогда они зашевелились, – рассказала еще одна местная жительница Галина Ибраева. Она же добавила, что в их доме прописано три человека, однако счета выставляют за четверых. Теперь женщине предстоит разобраться еще и с этим вопросом.

Опять же по рассказам местных жителей, в приемной регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Каменской зоне – ООО «Линетт» сейчас происходит содом, гоморра и полный апокалипсис. В буквальном смысле горожане идут сюда вереницей и у всех один и тот же вопрос: «За что мы платим»?

Не надо паники…

В квитанциях, которые рассылают жителям Камня-на-Оби, указан бесплатный телефон «горячей линии» ООО «Линетт» и мы честно попытались по нему дозвониться, но тщетно. Все что удалось услышать, это: «Все операторы заняты» и «Благодарим за терпение».

Попытка поговорить с исполняющей обязанности главы Каменского района Евгенией Гордиенко также не увенчалась успехом, но с первой попытки поднял трубку ее заместитель Алексей Жихаренко:

– Если на одной улице установлено два-три контейнера, и кто-то не выкидывает в них мусор, это не значит, что он не будет за него платить. Предположу, что людям доначислили за предыдущие месяцы. К сожалению, региональные операторы не были готовы к начислениям, к работе с населением. Им еще предстоит проанализировать на какой конкретно территории, на какой улице и с какого периода начали предоставлять услугу по вывозу твердых коммунальных отходов, и после этого сделать перерасчет в следующем периоде. Паниковать по этому поводу не надо.

А вот как эту же ситуацию прокомментировал директор обособленного подразделения г. Камень-на-Оби ООО «Линетт» Геннадий Демин:

– База у нас пока не точная. Для чего мы договоры и заключаем. В частности нужно уточнить количество проживающих по каждому адресу. Пусть людей не смущают платежки, которые они получили. Будем разбираться в каждой ситуации. Где-то сделаем перерасчет.

Недоумение у людей вызывает и тот факт, что они не заключали какие-либо договоры, а счета им выставляют по умолчанию. По-прежнему не все понимают, что такое договор публичной оферты. Если совсем по-простому, пользуешься ты услугой, или нет, а за вывоз мусора платить придется.

О том, как работает эта система, разъяснил руководитель Алтайской ассоциации жилищного самоуправления, председатель Общественного совета при Минстрое Алтайского края Дмитрий Косов:

– В вопросе мусорной реформы неверно рассуждать о том, что если я не заключил договор, то и платить не должен. Но при этом людей тоже можно понять. В каждой конкретной ситуации, когда услуга не оказывается, а счета выставляются нужно разбираться. Прежде всего, я бы рекомендовал обращаться за разъяснениями к региональному оператору. Он уже должен объяснить, почему не вывозили мусор, если такая проблема была. Сейчас всем региональным операторам, которые занимаются обращением с твердыми коммунальными отходами, необходимо максимально повернуться к населению лицом и только так можно будет снять ту напряженность, которая есть по этому вопросу и это касается не только Камня-на-Оби, но и всего Алтайского края.