Хватит кланяться сорнякам: секреты идеальных грядок

Фейерверк сирени, аромат шашлыков и грядочки одна к одной - ну не красота ли, радуется дачник! Вот только сорняки портят ему настроение, приходится кланяться наглой траве в пояс каждую неделю. А то и чаще. Не много ли чести? Опытные садоводы научились гасить «зеленого дракона» в зародыше.

Мульчируем и не мучаемся

- Один из лучших способов борьбы с сорняками - мульчирование, - считает Владимир Марков, председатель Союза садоводов России в Алтайском крае. - Грядки и рядки между ними можно засыпать соломой, измельченными листьями, древесной стружкой или корой.

Под прикрытием

В последние годы на садах-огородах все чаще используют особую черную пленку. Культурное растение выглядывает из нее, как пальчики из обрезанных перчаток. Сорняки же спят под этим покрывалом и не высовываются. Чаще всего так покрывают землянику.

Владимир Марков тоже использует особую черную пленку для ягодыФото: Олег УКЛАДОВ

- Я вдоль забора и под малиной кладу рубероид, а в теплице между рядками линолеум, только ворсистым слоем вверх, чтобы не поскользнуться, - поделилась с «Комсомолкой» Ольга Бочкарева, дачница из садоводства «Дружба».

В тесноте, да не в обиде

Девиз «Мы одна команда!» помогает и в огороде:

- Более плотная посадка культурных растений выдавливает сорняки, - говорит Владимир Марков. - Тех же помидор, картофеля. Когда они рядышком, травы между ними меньше. Поэтому садить надо плотнее (не за метр друг от друга), но, конечно, в пределах разумного.

«Пьяная» поросль

Еще один способ, подсказанный бабушками-«ассами», - взять сорняка на живца.

- За месяц до посевов я опрыскиваю почву водочным раствором (на литр воды 150 грамм спирта), - рассказала, подмигивая, Агриппина Сергеевна Щеглых. - Сорняки «пьянеют» и лезут из почвы раньше времени, тут проростки и берешь тепленькими.

После этой прополки, по словам огородницы, можно отдыхать от травяного сора довольно долго.

«Торнадо» против «нечисти»

Секреты идеальных грядок без сорняковФото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня для дачников разработана огромная линейка избирательных гербицидов: для моркови, газона и т. д.

- Я сам гербициды использую, но с ними, конечно, надо быть очень осторожным, внимательно знакомится с инструкцией, - предостерегает Владимир Марков.

- Химией я на своем участке не балуюсь, не для того дачу заводила, - поделилась дачница Людмила Рябинина. - Но возле забора с другой стороны мне помогает справляться с разной зеленой нечистью препарат «Торнадо».

По словам Рябининой, в жаркий день сорняки также можно уничтожить гремучей смесью из уксуса, соли и средства для мытья посуды.

На войне как на войне

Один из самых опасных сорняков в алтайских огородах – борщевик. До поры до времени он безобиден, но в жаркий день может обжечь до волдырей. Причем, коварные ожоги проступят не сразу, и заживать будут (поверьте, был опыт!) довольно долго. Этого «горячего парня» можно выкопать и сжечь, но только прежде спрячьтесь под защитную одежду. Еще один способ - до созревания семян в надрезанный стебель борщевика заливаете уксусную эссенцию или поваренную соль.

Классические вредители также - мокрица, осот, пырей ползучий.

- Если у вас появился такой сорняк? как мокрица, то при перекопке почвы добавляйте золу, - советуют опытные дачник. – А пырей ползучий можно победить опять же мульчированием, засыпав опилками и соломой, также лучше всего бороться и с осотом.