2019-05-29T14:23:40+03:00
Общество

Крысы, змеи и загадки мудреца: Чем удивляет барнаульский Форт Боярд

Журналисты и блогеры приняли участие в квесте по мотивам популярного телешоу [фото]
Иван ОЛЕКСЮК
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Участвовать в квесте могут все – семьи с маленькими детьми, друзья и коллеги.Участвовать в квесте могут все – семьи с маленькими детьми, друзья и коллеги.Фото: Олег УКЛАДОВ

Барнаульские журналисты и блогеры сразились в битве за сокровища Форта. Участие в квесте по мотивам популярного телешоу приняли участие около 20 человек.

В Барнауле открыт квест Форт Боярд, созданный по мотивам популярного телешоу – со змеями, крысами, тараканами, загадками мудрого старца Фура и заданиями, которые заставят быстрее биться сердце даже самого закоренелого домоседа.

- Было всё! И поединки с Мэтром Теней, и загадки, и испытания на силу и выносливость, и, конечно же тараканы, змеи, крысы и черви. Совсем не страшные и не противные, кстати, честно сказать. Огромное спасибо коллегам, которые пошли со мной на этот квест, - рассказала участница квеста Ольга.

Признаться честно, задания Форта не кажутся особенно сложными, но с первых минут охватывает азарт, от которого сердце колотится, как сумасшедшее. Причем участвовать могут все – семьи с маленькими детьми, друзья и коллеги.

Чтобы принять участие в квесте, нужно собрать свою команду. Находится Форт Боярд на улице Мамонтова, 303. Оптимально для участия – 10-14 человек, которые делятся на две команды. Квест длится 2,5 часа. Шоу-программа предназначена для любого возраста. Все это время ваши приключения будет снимать профессиональный фотограф.

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: УКЛАДОВ Егор

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: УКЛАДОВ Егор

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт Боярд Фото: Олег УКЛАДОВ

Чем удивляет барнаульский Форт БоярдФото: Олег УКЛАДОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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