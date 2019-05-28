«Отдай лопату!». Или почти «боевик» за место на парковке

Настоящие страсти кипят на ул. Чеглецова, 7а в Барнауле. Соседи уже вторую неделю ведут ожесточенную борьбу – одни за палисадники, другие за парковку около пятиэтажки. С подробностями разбирался корреспондент «Комсомолки».

- Я тебе сказала, перестань копать. Сейчас полицию вызову. Ты деревья эти садил, чтобы копать? – слышались женские крики.

- Женщина, прекратите мне угрожать. Это общая территория.

Примерно так, со слов очевидца происшествия, жителя этого дома Антона, начинался конфликт между соседями, в котором чуть было в ход не пошла лопата - то ли в качестве орудия самозащиты, то ли самообороны. Кто уж их теперь разберет…

Год или два назад возле дома по ул. Чеглецова, 7а были посажены кустарники, а территория огорожена резиновыми шинами для колес. И все бы ничего, но некоторым автовладельцам стало тесно, и они решили позаимствовать территорию во дворе под парковку для автомобиля. Двое инициативных мужчин взяли в руки лопату и начали пересаживать деревья на три метра дальше от их прежнего места. Но данную инициативу не одобрила домуправ и вышла разогнать неугодных копателей. Однако обычный спор перерос в сцену криков и угроз. Позже пожилая женщина и вовсе решила отобрать у мужчин лопату и вцепилась руками в садовый инструмент.

К месту конфликта подошли вскоре и другие жильцы: мужчина и женщина возраста 50+, а также молодая пара, которая, к слову, тоже владеет автомобилем. Стороны поделились. По словам очевидца, парень решил побороться за просторную парковку, а пожилые люди начали обвинять автолюбителей в том, что рано утром шум от мотора будит жильцов. Одна из женщин предложила соседям либо починить машины, либо не ездить на них вообще.

И все-таки в этой непростой борьбе победило «железо». На следующий день парковка для четырех автомобилей была засыпана привезенным гравием. Отмечается, что с другими жильцами данные изменения на придомовой территории не были согласованы.

Однако спустя неделю ситуация повторилась. 27 мая около 24:00 под окнами пятиэтажки вновь не стихали крики. Произошло все из-за того, что мужчина (проживает ли он в доме – неизвестно) не смог припарковать свое авто из-за огороженной проволокой территории. Когда из дома вышли владельцы парковочного места, он с использованием бранных слов обвинил их в огораживании общей территории. В конфликт вновь вмешалась управляющая домом. Крики разбудили не только жильцов дома, у которого все произошло, но и двух соседних. В итоге, на место была вызвана полиция, однако инициатор конфликта поспешил удалиться.

Наверняка жителям данного дома не знаком закон о нарушении тишины, согласно которому в будни запрещается шуметь с 22:00 до 08:00. Причем шуметь запрещается не только в квартирах и жилых домах, но и на придомовых территориях, а также на спортивных и игровых площадках.

- Я уже не знаю, куда обращаться. Лезть в ругань их я не собираюсь, так как не хочу под раздачу попасть. Но выслушивать эти крики надоело уже. Такие ситуации у нас не первый раз - постоянно какие-то конфликты. Они в такой форме делят общедомовую территорию, но это должно решаться на собраниях, а меня на них никто ни разу не позвал. Другие жители говорят, что их вообще уже года четыре как не проводят, а это нарушение, - сказал житель дома в беседе с корреспондентом «Комсомолки».

Тем временем, как заверил Антон, если громкие споры не прекратятся, он обратится с заявлением в правоохранительные органы и управляющую компанию.

Комментарий юриста

За помощью в этом вопросе корреспондент обратился к юристу Сергею Веселых. По его словам, решение о выделении парковки на придомовой территории принимается на общем собрании владельцев квартир.

- Придомовая территория является общей собственностью жильцов. Организация огороженной парковки на этой территории возможна только при проведении общего собрания жильцов. Жильцы должны большинством голосов проголосовать за организацию парковки на указанном участке. Также жильцы на собрании могут согласовать перераспределение мест на парковке, - рассказал Сергей Веселых.