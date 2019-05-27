2019-05-27T08:51:35+03:00
Дом. Семья

Мимимишная находка: девушка подобрала на дороге маленького совенка

Орнитолог посоветовал отнести птенца обратно, чтобы его нашли родители-совы
Дарья САВЕНКО
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Родители птенцов всегда находятся рядом и следят за своим потомством.Родители птенцов всегда находятся рядом и следят за своим потомством.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Жительница Барнаула Елена нашла на поселковой дороге маленького совенка и на ночь забрала его к себе домой. Однако, по словам орнитолога Алексея Эбеля, делать этого категорически нельзя, ведь родители будут искать своего малыша и сильно переживать.

– Вот такое маленькое чудо мы встретили на дороге в деревне. Совсем маленький и несмышленый. Ребята, подскажите, что с ним делать: отпустить в природу - сможет ли он там выжить, ведь совсем ребенок еще или сдать в зоопарк? Очень переживаю за него, сейчас он у меня дома. Накормила его мясом и напоила водой. Оставить у себя не могу, даже несмотря на то, что живу в частном доме – у меня пес, – написала девушка в одном из пабликов в социальной сети.

Скриншот группы Barnaul22

Скриншот группы Barnaul22

Девушке откликнулись десятки человек. Одни начали ругать за то, что она взяла в руки птицу, так как мать совенка якобы после этого не признает его. Другие, наоборот, похвалили, отметив, что поступили бы также.

Мы обратились к барнаульскому орнитологу Алексею Эбелю, чтобы выяснить, как вести себя с птицами, которые встречаются нам в природе.

– Сейчас идет массовый вылет птенцов из своих гнезд. Некоторые птицы от незнания садятся на открытые участки, где их может настигнуть опасность в виде автомобиля, собак или кошек. В этом случае их нельзя забирать домой, а нужно аккуратно взять в руки, лучше в перчатках, перенести за 100-150 метров и посадить на ветку, где они будут чувствовать себя в безопасности, - говорит орнитолог. – Забрать их можно, если вы видите явные повреждения – сломанное крыло или лапку. В этом случае птицу сразу нужно везти специалисту, а не пытаться самому вылечить ее.

По словам собеседника, родители таких птенцов всегда находятся рядом и следят за своим потомством.

– Если вы не видите родителей птицы, это не значит, что их нет. Они просто сидят на деревьях и следят. А теперь представьте, каково птицам, когда они видят, как их птенца забирают и увозят, – говорит Эбель. – Если же так получилось, то отвезите его обратно – совы около месяца держатся в одном месте, поэтому, когда наступит ночь, они услышат писк своего малыша и семья воссоединится.

Именно так и поступит Елена – она пообещала отвезти совенка на то место, где нашла. Надеемся, что малыш встретит своих родных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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