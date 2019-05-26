Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турнире

В Барнауле уже в пятый раз прошел турнир по мини-футболу, который посвящается памяти спортивных журналистов Алтайского края. В этих соревнованиях принимают участие представители ведущих СМИ региона.

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Забегая вперед, хочется отметить, что в этом году турнир имел несколько интересных особенностей. Во-первых, участников соревнований поприветствовал губернатор Алтайского края. Виктор Томенко пожал руку каждому футболисту, и пожелал хорошей игры.

Также в церемонии открытия приняли участие министр спорта региона Алексей Перфильев, прославленный алтайский дзюдоист Иван Нифонтов, директор Центра спортивной подготовки сборных команд Алтайского края Владимир Альт и редактор «Алтайского спорта» Виталий Дворянкин.

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Вторая «фишка» турнира — это то, что впервые за пять лет в нем сыграла девушка! Анна Недобиткова стала капитаном команды «Алтапресс» и более того, ей удалось забить гол в одном из матчей. В конечном итоге, именно ее команда стала обладателем главного трофея.

В шаге от первого места остановилась команда «Алтайский спорт». Этот коллектив выставил на соревнования весьма боеспособный состав. Четыре человека из этой команды выступают за «Журналистов Алтая» в чемпионате Алтайского края. Один из них — Александр Черный, он стал лучшим бомбардиром турнира.

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Игроки «Сибирской медиагруппы» в прошлом году буквально за минуту в матче с «Алтайским спортом» упустили серебряные медали, а в итоге и вовсе остались за чертой призеров. На этот раз команда сделала работу над ошибками. Ключевой для этого коллектива оказалась встреча с «Катунью 24». В напряженной борьбе футболисты «СМГ» сумели взять верх над соперником со счетом 3:0.

Стоит отметить, что «Катунь 24» хоть и заняла последнее место, но только эта команда сумела отобрать очки у победителя турнира, что тоже ценно.

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Сразу после завершения соревнований игроки «Сибирской медиагруппы» сказали, что посвящают бронзовые медали памяти редактора «АиФ — Алтай» Константина Ермолина, который скончался 25 апреля 2019 года из-за тяжелой болезни.

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ

Журналисты Алтайского края в пятый раз разыграли кубок в мини-футбольном турниреФото: Олег УКЛАДОВ