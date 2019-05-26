«Непомерная нагрузка»: Вахтовик с Алтая чуть не умер на Камчатке от инсульта

Жительница Рубцовска Елена Москвина поблагодарила алтайских медиков за спасение ее сына. Молодой человек чуть было не умер на Камчатке, где работал вахтовым методом, от инсульта.

По словам матери, сын трудился на побережье Охотского моря, в глухом и далёком от цивилизации районе, где не было даже самой элементарной медпомощи.

- Прошедшее лето было третьей его поездкой. Год ожидался богатым на улов, и потому сотрудники приглашались на вахту заблаговременно. По приезду выяснилось, что нагрузка возросла просто несопоставимо! Трудились у конвейера постоянно в наклон по 16 часов, а иногда и более! После смены по графику сами убирали рабочие места и территорию, - рассказывает Елена.

И так продолжалось два месяца. Впрочем, сын не жаловался – мол, привык и втянулся. Парень ежедневно отправлял маме смс с улыбающимися смайлами, но потом связь неожиданно прервалась.

- Был почти конец вахты. Как выяснилось потом, он зашел в душ, включил воду и поднял голову вверх. И тут - дикая головная боль и потеря сознания. Работодатель со мной не связался и ничего не сообщил! Я разыскивала сына, как в «Жди меня», обзванивала все больницы! - делится женщина.

В итоге он нашелся в одной из больниц. Елена говорит, что там ему поставили неточный диагноз и четыре дня лечили от гипертонического криза. Диагноз «инсульт» был поставлен лишь спустя неделю. Далее он прошел поддерживающий курс лечения в неврологии и отправился на самолете домой - один, без сопровождающего.

- А ведь это 12 часов перелета!!! Я не вставала с колен, молилась, пока сын добирался до дома! - с болью вспоминает Елена.

Нейрохирургическое отделение Краевой клинической больницы. Фото пресс-службы Минздрава Алтайского края.

А дома случился повторный инсульт. Парня экстренно госпитализировали в горбольницу №2 Рубцовска. Вердикт врачей ошарашил - ваш сын может не дожить до утра.

- Но тут же врачи поддержали: он, видимо, в рубашке родился. Ведь уже было столько этапов, когда он мог умереть. А он жив. И это удивительно. Значит, все будет хорошо, во всяком случае, мы постараемся, - передает слова медиков мать.

И врачи действительно постарались. Парень с их помощью пережил ночь, а утром его экстренно транспортировали в краевую клиническую больницу, где почти сразу же отправили на операционный стол.

Рассказывая историю, женщина не переставала восхищаться профессионализмом алтайских врачей и их душевными качествами.

- Какие удивительные люди: неравнодушные, искренние в своей заботе о человеке и профессионалы встретились на нашем пути. Только благодаря их совместному труду страшное горе обошло наш дом. Каждый из вас остался в моей душе ярким лучом света, - написала Елена в благодарственном письме в краевой Минздрав.