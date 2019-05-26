Настоящие кости мамонта, чум и могильник: в Барнауле открылась стоянка древнего человека

Настоящее шоу устроили для посетителей барнаульского зоопарка - 25 мая там открылась стоянка древнего человека.

В мероприятии принял участие сам директор зоопарка Сергей Писарев. Сергей Викторович с другими сотрудниками не постеснялся предстать перед гостями в полуголом виде, облачившись в шкуры и взяв руки молот и кувалду. А он, на минуточку, еще и депутат Алтайского заксобрания! Впрочем, экстраординарный поступок никого не смутил, наоборот, вызвал восторг у публики.

Стоянка древнего человека. Сергей Писарев справа.Фото: Барнаульский зоопарк «Лесная сказка»

- В образе древнего человека мне было комфортно! – поделился Сергей Писарев с корреспондентом «Комсомолки». – Все ведь зависит от окружения, атомсферы. А в тот день было столько позитива, радости, эмоции у всех просто зашкаливали!

По словам директора зоопарка, часть шкурок была из кролика (их передал для праздника один из жителей города), а искусственные шкуры леопардовой расцветки купили в магазине.

Что касается самой стоянки, то это не только развлекательный, но и образовательный проект – совместное детище барнаульского зоопарка и Тигирекского заповедника. Он рассказывает об истории появления человека на Алтае.

Что можно увидеть на стоянке древнего человека

Древние жилища. Это укрытие от дождя, чум, яранге, вигвам, шалаш. Рядом с чумом есть семейный очаг. В каждое жилище можно зайти и почувствовать себя старше на несколько тысяч лет.

Наскальные рисунки. Всего представлено шесть творений древних людей.

Загоны для животных. На площадке два загона с птицами и козочками – это были одними из первых домашних животных.

Палеонтологическая коллекция. Представлены настоящие кости древних животных: пещерного льва, мамонта, бизона, лошади, гигантского оленя. Всего более 100 останков. Их обнаружили сотрудники Тигирекского заповедника в пойме реки Чумыш.

Могильник с останками. Представлены кости как древних, так и современных животных.

Площадка «Юный археолог». Маленькие посетители могут поучаствовать в раскопках – с помощью специальных инструментов раскопать останки животных и яйца динозавра.

Стоянка древнего человека работает ежедневно с 10:00 до 20:00 без обеда и выходных. Адрес зоопарка «Лесная сказка»: ул. Энтузиастов, 12.

Читайте также:

В Барнаульском зоопарке поженили макак Васю и Масю

3 января в Барнаульском зоопарке «свадьба пела и плясала». Cчастливыми молодоженами стали макаки Вася и Мася. Устроили церемонию, как и полагается, со свидетелями, тортом и букетом (подробнее)