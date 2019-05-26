2019-05-26T06:10:15+03:00
Общество

Шквалистый ветер, град, гроза: МЧС предупредило жителей Алтайского края о непогоде

Спасатели подготовились к ликвидации возможных ЧП
САПОЖКОВА Александра
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Погода в Алтайском крае 26 и 27 маяПогода в Алтайском крае 26 и 27 маяФото: Олег УКЛАДОВ
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Жителей Алтайского края предупреждают: днем 26-го и ночью 27 мая в Алтайском крае разгуляется ветер. Усиление ожидается до 17-22 метров в секунду, а местами шквалистое усиление - до 25-28 метров в секунду! При этом нагрянут дожди (местами сильные), град, грозы.

В связи с непогодой подразделения МЧС России, спасатели и пожарные, подготовились к ликвидации возможных ЧП и оказанию помощи людям. Власти, аварийные службы и службы жизнеобеспечения проинформированы об ухудшении погоды.

Важно

Сотрудники алтайского ГУ МЧС рекомендуют:

- парковать автомобиль вдали от деревьев и слабозакрепленных конструкций. А лучше всего в гараж, если он имеется;

- находясь на улице, не укрываться под деревьями, не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов крыш и фасадов, обходить стороной рекламные щиты;

- в квартире, на балконе закрыть все окна. Сильный ветер может разбить стекла, а с балкона могут выпасть предметы и травмировать людей;

- также опасно стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. При штормовом ветре часто происходит порывы воздушных ЛЭП, что приводит к отключению энергии. При перепадах напряжения следует обесточить все электроприборы, выдернуть вилки из розеток.

- грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, сцепление колес с дорогой, вспышки молний могут ослепить автомобилиста. Все это может спровоцировать ДТП. Поэтому следует строго соблюдать скорость и дистанцию. А лучшего всего не садиться за руль или остановиться и переждать грозу;

- также во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

Любую информацию о ЧП можно сообщить по тел. 8 (3852) 65-82-19 (при пожаре звоните по номеру 101).

ИСТОЧНИК KP.RU

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