Спасли жизнь малышу: алтайские врачи впервые провели внутриутробное переливание крови

Врачи забили тревогу, когда жительница Барнаула, Олеся Девятых, была на шестом месяце беременности. Позже выяснилось, что у малыша гемолитическая болезнь, которая приводит к серьезным последствиям. Благодаря внутриутробному переливанию крови, которое в крае провели впервые, врачам удалось спасти мальчику жизнь.

Новую для региона методику специалисты перинатального центра «Дар» освоили на курсах в Екатеринбурге. С помощью этой процедуры можно не только вылечить самых маленьких пациентов, но и спасти им жизнь, сообщают в пресс-службе Минздрава Алтайского края.

Первые подозрения у Олеси вызвала низкая активность ребенка в животе на таком сроке. Позже картина прояснилась. У малыша Кости положительный резус-фактор, а у его мамы – отрицательный. Из-за этого иммунная система Олеси уничтожила эритроциты плода потому, что воспринимала его как инородное тело. В результате у ребенка развилась гемолитическая болезнь.

- Это интеллект ребенка, его развитие, это его будущее, вся его жизнь. У малыша Олеси как раз получилась самая тяжелейшая отечная анемичная форма с гемоглобином 20. У ребятишек гемоглобин должен быть выше 150, - рассказала Елена Корзникова, главный внештатный специалист ультразвуковой диагностики в акушерстве Алтайского края.

Новая процедура, которую провели Олесе и ее малышу, похожа на сцену из фантастического фильма. При помощи длинной иглы алтайские врачи перелили малышу, который на тот момент находился еще в утробе матери, специально подготовленную кровь. После четырех таких манипуляций уровень гемоглобина в крови Кости нормализовался. У малыша прошли все симптомы и Олесе удалось продлить беременность!

Как рассказывают врачи, ребенок родился почти в положенный срок. Первые сутки Костя лежал в отделении реанимации интенсивной терапии. После того, как специалисты убедились в стабильности состояния мальчика, его перевели в отделение патологии новорожденных.

- Дней через 10 мы контролируем цифры гемоглобина – самые важные наши показатели на данный момент, если все будет хорошо, мы выпишем ребеночка домой, - говорит врач-неонатолог краевого клинического перинатального центра «ДАР» Инна Меденцева.