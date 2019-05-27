«Пекин-Париж» – это приключение для настоящих мужиков

Такой пробег - это эпическое выживание на колесах. Далеко не все гонщики доходят до финиша. Многие из них выглядят, как персонажи из постапокалипсиса. Фанаты ретротехники со всего мира пройдут почти 15 тысяч километров, чтобы доказать, что есть еще порох в пороховницах. Координатор техподдержки Сергей Поспелов поделился подробностями эпических заездов.

Выживают сильнейшие

Первый пробег «Пекин-Париж» прошел в 1907 году. Тогда зарегистрировались 40 команд-участников, но лишь пять из них перевезли свои автомобили в столицу Китая. Тем не менее, гонка состоялась, хоть оргкомитет и отменил соревнование. С тех пор за пробегом закрепилась репутация одного из тяжелейших в мире, энтузиасты участвуют в нем до сих пор. В этом году внук победителя первого пробега князя Боргезе будет встречать лидера и участников гонки в финальной точке соревнований.

У ралли жесткие стандарты и правила. Несмотря на то, что на протяжении всего пробега участников сопровождают общие механики на автомобилях Toyota Land Cruiser, они могут ремонтировать ретромобили лишь в ночное время. Для дневного ремонта и существуют координаторы техподдержки, которые возвращают к жизни автомобили в полевых условиях. Экипажам запрещено иметь личных механиков, это обязательное условие соревнований.

Алтайский край – в истории «Пекин-Париж»

Житель Барнаула Сергей Поспелов впервые увидел соревнования в 1997 году. Тогда он крепко решил принять участие в пробеге. Он уже побывал на четырех этапах ралли. Свое желание он смог воплотить в жизнь лишь в 2013 году, и сразу успешно – в своей категории на «Москвиче-412» гонщикам удалось заработать бронзовые медали и войти в историю ралли.

- Это enduro-ралли, то есть соревнования на выносливость. На выносливость машин и людей. Самое главное – пройти огромное расстояние на ретро-автомобилях. В 2019 году всего за 36 дней участники должны будут проехать до Парижа через горы Монголии, через длинные трассы России и Казахстана. Всего будет четыре выходных дня, - рассказывает координатор техподдержки Сергей Поспелов.

Пекин-Париж 2016, Фото: Светлана Казина

Во время пробега в 2016 году из Монголии 15 автомобилей привезли на территорию России на эвакуаторах – они вышли из строя из-за сложных условий. Уже через сутки все ретромобили поехали, благодаря техподдержке. В том году до финиша не добрались всего 4 экипажа.

Интересная история произошла со знакомым Сергея из Новой-Зеландии Сио Хокком, владельцем медных рудников. Он проходил пробег на шикарном Rolls-Royce. В Монголии у него полностью выгорел подмоторный отсек. Он за три дня его отремонтировал и догнал участников аж в Казани. Сио один ехал через почти через всю Россию.

- Эмоции были непередаваемые, когда он встретил нас, у него слезу вышибало. Первым на его пути был я, все слезы вылились на мою грудь. Мы до сих пор дружим и переписываемся в фэйсбуке. В этом году он специально прилетал в Монголию и благодарил механиков, кто помог ему восстановить ретромобиль, - рассказал Сергей Поспелов.

Ради такого люди и участвуют в таких пробегах, учатся стойкости, выносливости, твердости характера и выдержке. Несмотря на колоссальные трудности, люди преодолевают себя и совершают самое интересное приключение в своей жизни. Конечно, за такое приходится заплатить. Когда Сергей участвовал в ралли «Пекин-Париж», его команда выложила 40 тысяч фунтов стерлингов. Рассчитываться пришлось три года, помогли средства губернаторского гранта. В 2019 году приходится заплатить уже больше – 46 тысяч фунтов, в переводе на рубли это почти 4 миллиона, это не учитывая бензин и расходы по транспортировке ретромобилей.

Болеем за наших

В этом году по-особенному нужно болеть за спортсменов-сибиряков из Кузбасса. Они на автомобиле ВАЗ 2103 1975 года под номером 45 будут покорять трассы. Планируется, что они полностью преодолеют трассу на своем ретромобиле из музея. Уже проведены все подготовительные работы, выделены слабые точки, пилоты Александр Говор и Максим Лотмаков ждут своего часа. Так что готовимся болеть за наших!

А увидеть участников получится на территории Республики Алтай в парк-отеле «Ая». Там они отдохнут 12 июня, затем продолжат свое путешествие. За пробегом можно понаблюдать в соцсетях, в группе ралли Пекин-Париж.