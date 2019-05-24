Уколы от жира: помогают ли чудо-инъекции похудеть

В Барнауле набирает популярность относительно новая для нашего года услуга – инъекции липолитиков, помогающих похудеть и привести тело в форму. О том, кому стоит сделать эту процедуру, сколько она стоит и каких ждать результатов, рассказала «КП»-Алтай» косметолог Анжела Пишкова.

– Липолитики помогут справиться с локальными жировыми отложениями. Речь идет о проблемной зоне, с которой жировые клетки не могут попрощаться – например, руки, нижняя часть живота, подмышечные складки. Все это можно привести в порядок при помощи липолитиков. Это препарат с жиросжигающим и лимфодренажным эффектом. Потеря в объеме происходит за счет расщепления жиров в жировых клетках, ускорения метаболизма и лимфодренажного эффекта, – говорит собеседница.

Инъекции проводят при помощи тонких иголок. Они вкалываются в разные части проблемной зоны на глубину около 12 мм. За счет тонких игл, уколы безболезненны. Никаких особых противопоказаний у липолитиков нет, кроме наличия ОРВИ и ОРЗ, аутоиммунных и эндокринных заболеваниях.

В зависимости от количества лишнего веса, рассчитывается число процедур. В среднем, курс состоит из пяти-десяти уколов. Стоимость курса из пяти процедур стоит от 7,5 тысяч рублей. Однако липолитики помогут распрощаться с ненавистным жиром только при соблюдении нескольких условий.

– На этот период лучше придерживаться умеренного калорийного питания – больше овощей, меньше жирного, мучного и сладкого, исключить алкоголь и пить больше воды, проводить лимфодренажный массаж в домашних условиях либо у мастера, а также включить зарядку, прогулки на свежем воздухе или легкий бег. На время уколов нужно отказаться от сауны, бассейна и солярия, – пояснила собеседница.

По словам косметолога, инъекции помогут только тем, кто следит за своим питаниям и физическими нагрузками.

– Конечно, липолитики – это эффективный инструмент для достижения своей цели мотивированного человека, а для ленивых людей волшебное средство еще не изобрели. Поэтому придерживайтесь здорового образа жизни, а косметические процедуры станут помощниками, но никак не решениями, – заключила девушка.