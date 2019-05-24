Крик души всемирно известного хирурга Федора Углова: Врачи озвучили «Письмо курящей девушке»

«Письмо курящей девушке» - крик души всемирно известного торакального хирурга Федора Углова. Этот легендарный врач спас сотни человеческих жизней, выполняя сложнейшие операции на сердце и легких. Ежедневно на операционном столе он своими глазами видел убийственные последствия курения – нарушение проходимости легких, хронический бронхит, ишемическая болезнь сердца, рак. Многих пациентов вырвать из цепких лап смерти уже не удалось.

Чтобы образумить девушек, он написал знаменитое обращение, которое уже много лет передается из уст в уста. Накануне Всемирного дня без табака, который отмечается 31 мая, отрывки из «Письма курящей девушке» в эфире радио "Комсомольская правда" прочли врачи Алтайского краевого онкологического диспансера.

Текст читает Артак Панасьян, торакальный хирург:

«В последние годы на операционные столы поступает очень много женщин-курильщиц. Я тебя не пугаю. Курение — дело «добровольное». Только… позволь высказать своё мнение, чтобы потом твоё отчаяние не разрывало мое сердце. Мнение не только хирурга, но и человека, знающего цену страданиям.

Артак Панасьян, торакальный хирург 00:00 00:00

Сотни твоих курящих ровесниц я встречаю на улицах. Сотни людей я прооперировал по поводу рака лёгких. И сотням, сотням вынужден был отказать, поскольку ничего уже нельзя было сделать.

Через мои руки и моё сердце прошли сотни людей, страдающих именно от того, что не смогли вовремя расстаться с пагубной привычкой. Как-то мой хороший знакомый обратился ко мне с такими же словами. Договорились о встрече, но пришёл он только через несколько месяцев. Когда на операционном столе ему вскрыли грудную клетку, оказалось, что всё уже проросло метастазами и ничем нельзя ему помочь.

Артак Панасьян, торакальный хирургФото: Юлия КОРЧАГИНА

Текст читает Иван Дегтярев, торакальный хирург:

Всё прекрасно, и ты куришь. Откуда это пришло? На мой взгляд, курят в тех компаниях, где собираются для весёлого времяпрепровождения. Сигарета в твоих руках — как бы сигнал: ты современна. А значит и к любви, и к дружбе относишься с немалой долей легкомыслия.

Иван Дегтярев, торакальный хирург 00:00 00:00

Юноши с курящими девушками ведут себя более раскованно, а девушки, по своей наивности, полагают, что пользуются успехом, вряд ли думая, что представляют собой временную забаву. Да, да, ты, курящая девушка — временная забава. Мне кажется, что, закурив, ты удешевляешь себя, унижаешь своё достоинство, делаясь не современной в истинном смысле этого слова, а скорее легкомысленной и более доступной. Кто же внушил тебе «модность» этой ужасной привычки? Кто запрограммировал тебя на занятие, в котором твоя молодость не даёт увидеть всю катастрофу, тебя ожидающую?

Иван Дегтярев, торакальный хирургФото: Юлия КОРЧАГИНА

Текст читает Сергей Бахарев, врач-патоморфолог:

Не сердись, но я попробую нарисовать твоё будущее, каким оно представляется мне. А если ты в этом усомнишься, оглянись, посмотри на курящих женщин старше тебя.

Сергей Бахарев, врач-патоморфолог 00:00 00:00

От курения станет хриплым твой голос, постепенно почернеют, испортятся зубы. Кожа лица приобретёт землистый оттенок. Резко пострадает твоё обоняние и ухудшатся вкусовые ощущения. Наверно, ты уже обратила внимание, как часто сплёвывают курильщики. Не знаю, успела ли ты заметить, что изо рта курильщика постоянно идёт запах: Этот запах настолько неприятен, что не удивляйся, если кто-то из твоих знакомых парней будет тебя избегать. Ты будешь просыпаться с горечью во рту и с головной болью от того, что всю ночь кашляла. Очень рано кожа твоего лица станет морщинистой и сухой. Женщины-курильщицы в 25 лет выглядят намного старше своих некурящих ровесниц. Вот какова настоящая цена твоего курения! Ты не привлечёшь к себе, а, наоборот, оттолкнёшь любого серьёзного парня.

Сергей Бахарев, врач-патоморфологФото: Юлия КОРЧАГИНА

Текст читает Сергей Хайс, врач-онколог рентгенохирургического отделения:

Попробуй представить себя рядом с некурящей ровесницей. И если тебя это сравнение не испугает или ты не увидишь разницы между вами, позволь заметить тебе, что твой внешний вид — это ещё не главный показатель.

Сергей Хайс, врач-онколог рентгенохирургического отделения 00:00 00:00

Чем раньше ты начнёшь курить, тем опасней для тебя воздействие яда табачного дыма. А если ты пристрастишься к курению задолго до того, как в тебе начнутся возрастные изменения, то медленнее будет идти развитие организма. Под влиянием никотина происходит стойкое сужение кровеносных сосудов – уровень кислорода в крови понижается из-за соединения гемоглобина с угарным газом. При курении под влиянием высокой температуры из табака выделяется 30 вредных веществ: никотин, сероводород, аммиак, азот, окись углерода и различные эфирные масла. Среди них особенно опасен бензопирен — стопроцентный канцероген («канцер» — по-латыни — рак).

Сегодня медики выступают с лозунгом: «Курение или здоровье? Выбирайте сами!»Я — врач и обязан предложить тебе это же.

Текст читает Андрей Назаров, врач-анестезиолог высшей категории:

Может, тебе будет интересно узнать, что …злостные курильщицы не могут родить детей, поскольку произошли глубокие изменения в зародышевом аппарате. Самым частым осложнением, вызванным курением, является преждевременное прерывание беременности. У курящих оно бывает в два раза чаще. Тебе не мешает знать, что У курящих выше процент мертворождённых детей и чаще патологии при родах. И несомненный факт — курение крайне отрицательно влияет на развитие уже рождённого ребёнка. Зная это, задумайся - о замужестве, о муже, который будет ждать сына, а сына может и не быть: И может прийти день, когда врачи скажут тебе: «К сожалению, вы уже никогда не сможете родить».

Андрей Назаров, врач-анестезиолог высшей категории 00:00 00:00

Сейчас тебе это трудно понять. Но мой опыт подсказывает сотни таких случаев. У курящей женщины незаметно приближается критический момент, после которого она уже не может родить, хотя ради этого она готова на всё, на любые операции, на любые жертвы. И поверь, ты не будешь исключением: природа создала тебя, чтобы ты была матерью.

Андрей Назаров, врач-анестезиолог высшей категорииФото: Юлия КОРЧАГИНА

Текст читает Максим Никитин, заведующий эндохирургическим отделением:

Cигарета может искалечить твою жизнь. когда тебе докажут, что во всём виновато курение, ты проклянёшь себя. Подумай о том, что у тебя не будет детей. И муж может тебя оставить. Он уйдёт к менее достойной, чем ты, только лишь из-за права называться отцом. Поверь, он может так сделать, потому что отцовские чувства не менее сильны, чем материнские.

Максим Никитин, заведующий эндохирургическим отделением 00:00 00:00

А если ты куришь, будучи беременной, то знай: стоит беременной закурить, как через несколько минут никотин поступает через плаценту в сердце и мозг ещё неродившегося ребёнка. И этим ядом ты невольно травишь его. Учёные проследили особенности развития детей, родившихся от матерей, куривших во время беременности. Эти дети, наблюдавшиеся до 5-6-летнего возраста, в значительной мере отставали в своём физическом и умственном развитии.

И всё время твой ребёнок будет болеть. Его ждут и пневмония, и бронхит. В отчаянии ты будешь искать причины, не зная, что они в тебе.

Максим Никитин, заведующий эндохирургическим отделениемФото: Юлия КОРЧАГИНА

Текст читает Андрей Назаров, врач-анестезиолог высшей категории:

У курящих матерей сто процентов детей курят. И твой ребёнок, почитающий тебя за самую умную, ласковую, добрую, видя тебя с сигаретой, тоже начнёт курить. А это означает, что ты заранее запрограммировала его на те же мучения, которые ожидают и тебя.

Текст читает Андрей Назаров 00:00 00:00

Мой опыт напоминает страшный случай, связанный с курением подростка. В одной из школ-интернатов утром не смогли разбудить мальчика. Он умер ночью. Вскрытие показало, что у него было больное сердце — оттого, что рано научился курить, курил помногу, а в канун смерти, как сказали ребята, накурился «досыта».

В семьях, где родители курили, но потом перестали, тем не менее начинают курить 67 процентов мальчиков и 78 процентов девочек.

Если подросток выкурил хотя бы две сигареты, то в 70 случаях из 100 он будет курить всю жизнь. Подумай!

Текст читает Павел Музалевский, торакальный хирург, кандидат медицинских наук:

Зачем ты куришь? Наверное, думаешь, что выглядишь красивее? Напрасно. Это минутное удовольствие — видеть себя со стороны с сигаретой, зажатой между пальцами. Ты одна из тех, которые не сознают, что творят. И, пожалуйста, не ссылайся на артистов, которых ты видишь с сигаретой. Твоё увлечение я бы квалифицировал не как юношескую глупость, а как преступление перед собой. Да, да, ты можешь написать себе памятку в три слова: «Курение — медленное самоубийство».

Павел Музалевский, торакальный хирург 00:00 00:00

И уже в недалёком будущем сможешь убедиться, что это именно так. Жаль, что на твоём самом трудном этапе жизни понадобится моя помощь как хирурга: Пока же могу предупредить, что курение обречёт тебя на частые болезни. Это и стенокардия, и инфаркт в молодом возрасте, и язва желудка. При исследовании 205 человек, умерших от инфаркта в возрасте до 50 лет, было установлено, что только двое не курили. Среди больных раком желудка 95 процентов курящих. А если у курящего ещё не развился рак лёгкого, то в абсолютном большинстве случаев уже имеется предраковое состояние. Подумай об этом!

Павел Музалевский, торакальный хирург, кандидат медицинских наукФото: Юлия КОРЧАГИНА

Текст читает Ашот Авдалян, заведующий патологоанатомическим отделением, доктор медицинских наук:

Социологи провели анонимную анкету, в которой спросили: почему вы курите? 60 процентов девушек ответили: это красиво и модно. А 40 процентов курят потому, что хотят нравиться мальчикам. Допустим. Желание нравиться заложено в тебе природой. Но нелишне знать и мнения мальчиков.

Ашот Авдалян, заведующий патологоанатомическим отделением 00:00 00:00

Были опрошены 256 юношей. Только двое из них ответили, что им все равно, будет ли курить их будущая жена. Остальные – категорически возразили! Задумайся!

От причин, связанных с употреблением табака, умирает каждый пятый. В их числе можешь оказаться ты, твой муж, твои дети, друзья и знакомые.

Я понимаю, что в поисках причин, оправдывающих твоё безволие, ты можешь сказать: «Если это так плохо, зачем же продают сигареты в таком изобилии?». Организации, стимулирующие табачную промышленность, считают, что получают большую выгоду. Однако, это иллюзии. Страна и народ теряют от табака много больше, чем приобретают.

Сегодня медики выступают с лозунгом: «Курение или здоровье? Выбирайте сами!». Я — врач и обязан предложить тебе это же.