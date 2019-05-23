Мои прелести: 10-й размер – и все натуральное!
Испанская модель Олирия Рой этим летом собирается посетить Алтай. В Барнауле у нее живет родной брат. Однако сама она здесь никогда не была.
- Говорят, что на Алтае очень красиво. Хочу сделать фотосессию для своих подписчиков, - говорит Олирия.
Кстати, их у нее в данный момент около 700 тысяч. В планах модели – сделать фотосессию в горах и добраться до статуи «Золотой бабы».
- Померимся, у кого грудь больше! – смеется девушка.
Кстати, у нее самой размер груди – десятый! И это все натуральное – вот так наградила природа!
- Гламурные модели ставят себе импланты в грудь, попу. Но я противница этого! – говорит Ольга. – Да, моя грудь не стоит колом, как накаченная силиконом, она немного провисшая, есть растяжки. Но мне кажется, что это нормально, естественно.
Несмотря на большие «достоинства», Олирия постит у себя на странице фото в одежде, купальниках или нижнем белье. Откровенные фото считает не приемлемыми. «Комсомолка» сделала подборку фото модели с самой большой натуральной грудью.
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- Сделаю фотосессию на фоне уникальной алтайской природы – пусть мои поклонники порадуются. А еще хочу съездить к статуе «Золотой бабы» и помериться с ней грудью. Посмотрим, чья возьмет! – смеется модель (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU