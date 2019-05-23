2019-05-23T10:17:36+03:00
Общество

Мои прелести: 10-й размер – и все натуральное!

Испанская модель с самой большой грудью собирается сделать фотосессию в горах Алтая
Ольга ВЕДЕРНИКОВА
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Фото с Инстаграма Олирии РойФото с Инстаграма Олирии Рой
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Испанская модель Олирия Рой этим летом собирается посетить Алтай. В Барнауле у нее живет родной брат. Однако сама она здесь никогда не была.

- Говорят, что на Алтае очень красиво. Хочу сделать фотосессию для своих подписчиков, - говорит Олирия.

Кстати, их у нее в данный момент около 700 тысяч. В планах модели – сделать фотосессию в горах и добраться до статуи «Золотой бабы».

- Померимся, у кого грудь больше! – смеется девушка.

Кстати, у нее самой размер груди – десятый! И это все натуральное – вот так наградила природа!

- Гламурные модели ставят себе импланты в грудь, попу. Но я противница этого! – говорит Ольга. – Да, моя грудь не стоит колом, как накаченная силиконом, она немного провисшая, есть растяжки. Но мне кажется, что это нормально, естественно.

Несмотря на большие «достоинства», Олирия постит у себя на странице фото в одежде, купальниках или нижнем белье. Откровенные фото считает не приемлемыми. «Комсомолка» сделала подборку фото модели с самой большой натуральной грудью.

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- Сделаю фотосессию на фоне уникальной алтайской природы – пусть мои поклонники порадуются. А еще хочу съездить к статуе «Золотой бабы» и помериться с ней грудью. Посмотрим, чья возьмет! – смеется модель (подробнее)

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Memories.
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LINK IN BIO Happy 1st of May !!Soon is summer Waiting for it ?
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It s my third day in Dubai and I still hang out in pool
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Guys , the most awaited calendar of all the times is available
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1 or 2nd ?
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This feeling, comparable to dull ache , has been familiar to us since childhood, if not from the cradle itself.
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Could lady wear the dress like at for first date ?
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See you on my Patreon #olyriaroy
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ИСТОЧНИК KP.RU

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