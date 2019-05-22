Днем с огнем: в Барнауле с прилавков исчез лук-севок

Вот горе-то луковое! Садоводы жалуются, что в Барнауле с прилавков исчез лук-севок. А если где и есть, то цена на него заоблачная - по 500 рублей за пол-литровую баночку. В чем причина такого недоразумения, рассказал председатель Союза садоводов России в Алтайском крае Владимир Марков:

- Долгое время в Алтайском крае было достаточно много овощных хозяйств, которые выращивали не только фрукты и овощи в открытом грунте и в теплице, но и лук-севок, из которого вырастает потом лук-репка. Количество этих хозяйств сегодня при слабой поддержке министерства сельского хозяйства Алтайского края свелось к минимуму, - рассказывает Владимир Марков.

По его словам, в Егорьевской, Рубцовской зонах было достаточно много фермеров, которые выращивали такую культуру, но по ряду обстоятельств эти хозяйства прекратили свое существование. И теперь если и есть лук-севок, то его выращивают либо владельцы личных подсобных хозяйств, либо какие-то частники.

- Сейчас он довольно часто завозится из Средней Азии, Краснодарского края, но насколько он хорош, рассудит время. От этого и поднялась цена, - цитирует Владимира Маркова издание «АиФ-Алтай».

Садовод советует дачникам самим садить культуру, чем покупать её в неизвестных магазинах по завышенной цене. Тем более, если нет уверенности в качестве. Однако выращивание лука является очень трудоемким.

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