2019-05-22T12:56:59+03:00
Политика

Счет на миллионы: Чем владеют барнаульские чиновники

В их собственности – машины, квартиры и дома
Дарья САВЕНКО
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Отчитались о своих доходах и имуществе и депутаты Барнаульской гордумы.Отчитались о своих доходах и имуществе и депутаты Барнаульской гордумы.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Администрация Барнаула представила доходы за прошлый год глав двух районов города, председателя местной Счетной палаты и руководства комитета по строительству, архитектуре и развитию. Отчитались о своих доходах и имуществе и депутаты Барнаульской гордумы. «Комсомолка» сделала подборку доходов и владений чиновников.

Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков

Доход: 2,138 млн рублей;

Имущество: квартира 168,5 кв. м, два машиноместа площадью 30,2 кв. м и кладовая 17,1 кв. м;

В пользовании: земельный участок 2500 кв. м и жилой дом 342,3 кв. м.

Автомобиль: Volkswagen Touareg.

Руководитель Ленинского района города Александр Михалдыкин

Доход: 1,645 млн рублей; супруги - 642,7 тысяч рублей

Имущество: квартира площадью 67,6 кв. м, жилой дом 121,7 кв. м и земельный участок 425 кв.м;

Автомобиль: Toyota Caldina.

Главный архитектор Барнаула Владимир Бутаков

Доход: 769,2 тысячи рублей; супруги – 4 798 рублей.

Имущество: квартира 99,3 кв. м, гаражный бокс 25,7 кв. м; супруги - земельный участок для садоводства площадью 508 кв. м, квартира 51,4 кв. м и погреб 3,3 кв. м;

В пользовании: гаражный бокс 18 кв. м;

Автомобили: Subaru Forester и Honda Fit.

Глава МКУ «Архитектура города Барнаула» Алексей Бобров

Доход: 1,292 млн рублей; супруги - 17 тысяч рублей; двух несовершеннолетних детей - 3365 и 2318 рублей.

Имущество: квартиры 61,1 и 43,6 кв. м, погреб 3,3 кв. м.

Автомобиль: нет.

Председатель Счетной палаты Барнаула Ольга Магель

Доход: 1,579 млн рублей

Имущество: три квартиры общей площадью 174,7 кв. м, два гаражных бокса 35,8 кв. м и три погреба 10,9 кв. м.

Автомобиль: Toyota RAV4.

Самые высокие доходы депутатов БГД

Александр Тайчер – 186 млн рублей; супруга – 9,9 млн рублей.

Евгений Барсуков – 63 млн рублей; супруга – 11,8 млн рублей.

Александр Локтев – 39 млн рублей; супруга – 283 тысяч рублей.

Евгений Носенко – 18 млн рублей; супруга – 948 тысяч рублей.

Андрей Солодилов – 17,9 млн рублей; супруга – 3,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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