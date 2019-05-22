Счет на миллионы: Чем владеют барнаульские чиновники
Администрация Барнаула представила доходы за прошлый год глав двух районов города, председателя местной Счетной палаты и руководства комитета по строительству, архитектуре и развитию. Отчитались о своих доходах и имуществе и депутаты Барнаульской гордумы. «Комсомолка» сделала подборку доходов и владений чиновников.
Глава Октябрьского района Барнаула Вячеслав Новиков
Доход: 2,138 млн рублей;
Имущество: квартира 168,5 кв. м, два машиноместа площадью 30,2 кв. м и кладовая 17,1 кв. м;
В пользовании: земельный участок 2500 кв. м и жилой дом 342,3 кв. м.
Автомобиль: Volkswagen Touareg.
Руководитель Ленинского района города Александр Михалдыкин
Доход: 1,645 млн рублей; супруги - 642,7 тысяч рублей
Имущество: квартира площадью 67,6 кв. м, жилой дом 121,7 кв. м и земельный участок 425 кв.м;
Автомобиль: Toyota Caldina.
Главный архитектор Барнаула Владимир Бутаков
Доход: 769,2 тысячи рублей; супруги – 4 798 рублей.
Имущество: квартира 99,3 кв. м, гаражный бокс 25,7 кв. м; супруги - земельный участок для садоводства площадью 508 кв. м, квартира 51,4 кв. м и погреб 3,3 кв. м;
В пользовании: гаражный бокс 18 кв. м;
Автомобили: Subaru Forester и Honda Fit.
Глава МКУ «Архитектура города Барнаула» Алексей Бобров
Доход: 1,292 млн рублей; супруги - 17 тысяч рублей; двух несовершеннолетних детей - 3365 и 2318 рублей.
Имущество: квартиры 61,1 и 43,6 кв. м, погреб 3,3 кв. м.
Автомобиль: нет.
Председатель Счетной палаты Барнаула Ольга Магель
Доход: 1,579 млн рублей
Имущество: три квартиры общей площадью 174,7 кв. м, два гаражных бокса 35,8 кв. м и три погреба 10,9 кв. м.
Автомобиль: Toyota RAV4.
Самые высокие доходы депутатов БГД
Александр Тайчер – 186 млн рублей; супруга – 9,9 млн рублей.
Евгений Барсуков – 63 млн рублей; супруга – 11,8 млн рублей.
Александр Локтев – 39 млн рублей; супруга – 283 тысяч рублей.
Евгений Носенко – 18 млн рублей; супруга – 948 тысяч рублей.
Андрей Солодилов – 17,9 млн рублей; супруга – 3,9 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU