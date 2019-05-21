Представил себя гангстером: выпускник школы выстрелил в одноклассницу

Первый выстрел – мимо. Второй хлопок, и резиновая пуля попадает в ногу ученице 11 класса. Девушка в ужасе поднимает глаза и видит, что в нее выстрелил одноклассник.

Есть в Камне-на-Оби такая традиция. За неделю до последнего звонка ученики местных школ отказываются от надоевшей формы и одеваются кто во что горазд, но под определенный стиль.

В этом году в местной гимназии решили выбрать одежду, которая бы отсылала во времена Великой депрессии в США. Один из выпускников решил, что он будет гангстером и до того вжился в роль, что принес на занятия газовый пневматический пистолет. Все бы ничего, но парень устроил стрельбу на крыльце родной школы. В результате одна из пуль угодила в ногу его же одноклассницы. Все это произошло 20 мая.

– Об инциденте я узнала от директора гимназии, который мне сообщил об этом по телефону, – рассказывает начальник управления образования администрации Каменского района Алтайского края Екатерина Киселева. – Все произошло на территории школы. Было два выстрела. После одного из них пуля попала ученице чуть ниже колена правой ноги. Позже полицейские рассказали, что, газовый баллон был практически пуст, поэтому сила удара пули была небольшой. Девушка не получила серьезной травмы. У нее только царапина. Школьный медик оказала ей необходимую помощь на месте. Сейчас полиция проводит расследование этого дела. Администрация Каменского района также проводит разбирательство, но уже по своей линии.

Из разговора с Екатериной Киселевой также стало понятно, что в каменской гимназии пока так и не установили рамку металлодетектора. С другой стороны, парень, который устроил стрельбу, не успел войти с пистолетом в здание школы.

Муниципальная чиновница заверила, что в связи с инцидентом в Каменском районе отменят традицию с переодеванием выпускников. Директора школ уже получили эту рекомендацию на экстренном совещании. Запретить это документально невозможно, поскольку это не было прописано в каких-либо нормативно-правовых актах.

Известно, что потерпевшей девушке, так же, как и ее обидчику, 18 лет. Ученица не стала писать заявление в полицию. Не стали этого делать и ее родители. Когда мы позвонили отцу пострадавшей девочки, он наотрез отказался от комментариев.

При этом с нами поговорил отец стрелявшего юноши. Вот, что он рассказал:

– Я огорчен тем, что произошло. Сразу после того, как все случилось, я принес свои извинения однокласснице своего сына и ее родителям. Также я провел серьезную беседу с сыном. Я даже не знал, что у него есть это оружие. Мне он рассказал, что забрал его у кого-то после драки. Мне, правда, очень жаль, что так все случилось. У меня трое детей. В том числе есть и дочь. Конечно, я не хотел бы, чтобы она оказалась в такой ситуации.

Комментарий юриста

Александр Болячевец:

– В данной ситуации полиция обязана провести проверку, несмотря на то, что от потерпевшей не поступило заявления в правоохранительные органы. В первую очередь полицейским предстоит установить, из каких побуждений был совершен выстрел. В случае, если это деяние расценят как «хулиганство», то это 213 статья УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Скорее всего, потерпевшей будет назначено прохождение судебно-медицинской экспертизы, и тогда наказание будет напрямую зависеть от тяжести вреда ее здоровью. Вполне вероятно, что эта история может закончиться примирением сторон.