Мы все живем на большой свалке: жители алтайского села бьют тревогу

Жители села Жилино Первомайского района борются за право на свежий воздух. Дело в том, что на местном мусорном полигоне, который находится всего в 300 метрах от домов и в 400 метрах от детского сада, царит полный хаос. «Амбре» накрывает село, а пакеты и пластик ветер разносит на несколько километров.

- Такое впечатление, что мы все живем на большой мусорной свалке, - жалуются местные жители.

Когда-то свалка была экологичной

История свалки в Первомайском районе началась еще в 80-е годы – из колхозов сбрасывали сельхозмусор в глубокий яр – строительный мусор, навоз и прочие отходы. Тогда свалка была экологичнее, не было такого количества пластика, полиэтилена, который разносится ветром и загрязняет окружающую среду. Но время шло, мусора становилось все больше, и никто не хотел нести за него ответственность. Теперь мусора уже скопились горы, их видно издалека, о его сортировке не может быть и речи.

Была сельская, стала региональная?

В свое время свалка предназначалась только для жителей села Жилино. Однако со временем сюда стали свозить отходы близлежащие фермерские хозяйства и населенные пункты. При этом требования СанПиНа (ограждение высотой 1,8 метра, разделение площади на участки, сортировка мусора и т.д.) здесь совершенно не выполняются. И так уже 6 лет…

Мусор разлетается на сотни метров вокруг

Терпение закончилось

Но недавно предел терпения у местных жителей закончился. Протестуя против захламления своего села, жилинцы создали петицию, в которой призывают закрыть полигон. Местные жители говорят, что если не удастся обратить на проблему внимание властей, они будут обращаться в прокуратуру для защиты своих прав на достойную жизнь.

- Наш край позиционирует себя как экологически чистый, не так давно мы попали в топ самых чистых регионов. Но, видимо, это достигнуто из-за туристических зон Белокурихи и Горного Алтая, иначе как это вяжется с бесконечным накапливанием мусора без какой-либо переработки, - делится уроженка села Галина Авдеева.

Узаконили. Что дальше?

В конце апреля губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление об узаконивании данного участка и переводе его из категории сельскохозяйственного назначения в полигон ТБО. Для сведения - с 2013 году данное ТБО обслуживает местная компания по утилизации мусора «Экофонд – Алтай».

- Дело в том, что в других свалках Первомайского района владельцы не наводят порядок, не узаконивают его, из-за чего теперь у них возникают серьезные проблемы, участки изымаются, скорее всего, они будут переданы местному регоператору. Здесь же мы собрали все документы и приводим землю в необходимую категорию, планируем осуществлять за ней надзор, - заверил заместитель главы администрации Первомайского района Дмитрий Шипунов.

Жители не верят чиновникам

Сельчане словам чиновников уже не доверяют, так как видели, в каком состоянии находится свалка в последние годы. Часть жителей за ее рекультивирование, причем готовы платить за вывоз мусора на барнаульский полигон отходов. Некоторые хотят лишь оградить ее, оставив на использование местными. Жители предоставили видео, из которого становится ясно, что свалка растекается едва ли не на километры, периодически происходит возгорание мусора, никто не отслеживает уровень пестицидов, мутагенов и прочих вредных веществ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1088" src="https://www.alt.kp.ru/video/embed/709363" frameborder="0"></iframe> Свалка в Жилино.Видео местных жителей

- Мы не знаем, что туда свозят из других населенных пунктов, какие химические отходы наполняют нашу землю, воздух и воду. Изначально свалка планировалась только для жителей Жилино, но все давно вышло из-под контроля и никто не несет за это ответственность. Местная администрация надеется на табличку, где написано, что свалка сельская, думают, что она остановит всех желающих, - рассказала уроженка села, автор петиции Галина Авдеева.

Кстати

Если вы хотите оказать помощь сельчанам, можете подписать петицию (https://www.change.org/p/помогите-селу-жилино-оно-не-должно-стать-мусорным-полигоном) и поделиться ею в социальных сетях.