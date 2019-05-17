Удивительная находка: в алтайском селе в огороде обнаружили памятный знак

Житель села Романово в социальной сети опубликовал фото необычной находки. Когда мужчина перекапывал огород, нашел в земле значок «25 лет победы в войне 1941- 1945 г. г.». Примечательно, что это случилось на майских праздниках, когда страна отмечала важную дату – 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

Как памятная награда попала в огород, непонятно, но мужчина предполагает, что ее могли привезти вместе с грунтом. В итоге значок житель села отнес в местный комитет по социальной политике, культуре и спорту. Там такой находке очень обрадовались.

- Первый раз такая находка для нашего села. У нас при музее работает кружок «Истоки», где занимаются дети и молодежь. Обычно они выезжают по селам и собирают экспонаты, беседуют с ветеранами и жителями. У нас с честью и памятью относятся к таким вещам, - говорит Татьяна Филатова, председатель комитета по социальной политике, культуре и спорту администрации Романовского района.

Женщина добавила, что в свое время подобных значков к юбилею Победы было выпущено большое количество. Эскиз к наградам разрабатывал Александр Борисович Жук. Нагрудный знак назывался «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне». Он был очень популярным у ветеранов войны.

В ближайшее время найденная награда будет передана в Романовский районный краеведческий музей. Там она будет выставлена на экспозиции, посвященной Великой Отечественной войне.

- Мы уже с директором музея обговорили этот вопрос, и она конечно с радостью примет его в наш выставочный фонд. Коллекционной ценности найденный значок не представляет, но как памятный знак он имеет большое значение для истории нашего района. И для истории в рамках сохранения и передачи потомкам, - рассказывает Татьяна Филатова.

К слову, нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечественной войне» за доблесть и отвагу награждали всех непосредственных участников ВОВ, а также военнослужащих социалистических стран, глав военных делегаций братских стран, которые 8 мая 1970 года прибыли в СССР на празднование Дня Победы.