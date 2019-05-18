Как выбрать правильный велосипед и где на нем покататься в Барнауле

В Барнауле - потепление, а это значит, что многие жители города выезжают на прогулки на велосипедах. О том, как и где кататься, а также как правильно подобрать себе двухколесного товарища, узнал корреспондент «Комсомольской правды».

Министр катит на самокате

8 мая министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев открыл свой сезон передвижения на эко-транспорте. Он приехал на работу на электросамокате и выложил фото в свой Инстаграм, чем вызвал бурную реакцию в соцсетях. В комментариях жители похвалили чиновника и задали несколько вопросов о том, как именно он добрался до места назначения, ведь велодорожки в краевой столице все еще находятся только на стадии проекта. Перфильев отметил, что дорожное покрытие тротуаров в плохом состоянии, а по дорогам среди автомобилистов ездить запрещено из-за повышенной опасности.

ministrsporta_perfilev Пост министра спорта Алтайского края в Instagram

Горный или городской

Перед покупкой нужно определиться, где вы хотите на нем кататься, только тогда сможете подобрать наиболее удобную модель. Для прогулочных поездок по городу вам подойдет городской вариант или гибрид. В них вы сидите прямо, нагрузка идет на спину, что привычно для повседневной жизни человека. Велосипед такого типа можно купить от 5 тысяч рублей, многие модели складываются для транспортировки.

Для езды по бездорожью, холмам, грязи вам нужен вариант агрессивнее - горный велосипед. Он более скоростной, у него плавный ход подвески. На нем отличается и посадка - сиденье расположено высоко, а руль значительно ниже, чем на городских вариантах. Так достигается наилучшая аэродинамика, потому что человек сидит под наклоном и идет меньшее сопротивление воздуха.

- Чуть больше половины всех любителей покататься покупают себе горные велосипеды - на них можно ездить и по городу, и по пересеченной местности. Линейка таких моделей крайне широка, они отличаются разной комплектацией, маркой, системой тормозов, типом переключения скоростей, материалом рамы, - рассказывает директор проката сети «Веломир» Никита Шишлаков.

Велосипеды подбираются каждому индивидуально, исходя из роста и веса человека. Для среднего роста 170-175 см подойдет 19 дюймовая рама. Мужчинам выше 180 см потребуется 20-я рама, от 185 см нужно подбирать 21-ю раму и более.

Велолюбители городаФото: Олег УКЛАДОВ

Где покататься

Если нет специальных дорожек, велосипедисты могут передвигаться по проезжей части. Но нужно быть крайне аккуратными, ведь зачастую водители не считают их за полноценных участников движения, иногда даже специально «прессуют».

- В моей практике часто были моменты, когда водители подрезают или очень близко прижимаются, создают помехи для движения. Некоторые автолюбители считают, что дорога принадлежит только им, жаль, что у нас до сих пор нет нормальной культуры дорожного движения, - рассказал велолюбитель Виталий Бовин.

Так что большинство велосипедистов ездят по трассе здоровья в ленточном бору (база "Динамо") - там чистый воздух, нет препятствий для езды, да и дистанции на любой вкус – от 5 до 25 километров. Для движения на велосипеде хорошо подходят также Речной вокзал, Нагорный парк, аллея на пр. Ленина. Комфортно покататься можно и за ТЦ «Волна» по Южно-Власихинскому проезду и в парке «Юбилейный».

Будут ли в городе велодорожки

Первую в городе велосипедную дорожку планируется построить на улице Георгия Исакова. Но пока все только на бумаге. Сначала проект разрабатывала компания из Санкт-Петербурга, затем к делу подключились алтайские архитекторы, мэрия даже начала рассматривать возможность реализации этой инициативы, об этом рассказали в комитете по дорожному хозяйству, транспорту и связи Барнаула. Но в 2019 году деньги на строительство не выделялись, аукцион на проведения работ не был объявлен, так что летний сезон вновь пройдет без специальных путей для велосипедистов.

Велопрокат

Мы сделали подборку нескольких велопрокатов из разных частей города, чтобы каждый житель Барнаула мог найти удобный для себя вариант.

«Агрессив» пр-т Ленина, 105, телефон +7(3852) 58-06-69

1 час - 150 рублей

3 часа - 200 рублей

Сутки - 450 рублей

«Локомотив» ул. Кутузова, 140, телефон +7(3852) 60-00-70

1 час – 250 рублей, в будни второй час - бесплатно

3 часа – 350 рублей

Сутки – 500 рублей

«Extreme 22» ул. Антона Петрова 198, телефон +7(3852) 39-09-87

1 час – 150 рублей

3 часа – 250 рублей

День – 400 рублей

Сутки – 500 рублей

«ВелоМир» пр-т Социалистический, 14, Ползунова, 51, телефон +7–913–218–42–92

1 час – 200 рублей

3 часа – 450 рублей

«Board'el» пр-т Красноармейски, 45, телефон +7 913 094 37 30

1 час – 150 рублей

День – 400 рублей

Сутки – 500 рублей